Thanh Son Nguyen

AutoPips AI

Thanh Son Nguyen
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 710%
Exness-MT5Real31
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 972
Transacciones Rentables:
2 530 (85.12%)
Transacciones Irrentables:
442 (14.87%)
Mejor transacción:
63.39 USD
Peor transacción:
-158.74 USD
Beneficio Bruto:
9 326.89 USD (8 958 530 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 217.99 USD (3 830 505 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
60 (81.40 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
713.88 USD (35)
Ratio de Sharpe:
0.17
Actividad comercial:
31.75%
Carga máxima del depósito:
114.63%
Último trade:
17 minutos
Trades a la semana:
279
Tiempo medio de espera:
55 minutos
Factor de Recuperación:
7.73
Transacciones Largas:
2 875 (96.74%)
Transacciones Cortas:
97 (3.26%)
Factor de Beneficio:
2.21
Beneficio Esperado:
1.72 USD
Beneficio medio:
3.69 USD
Pérdidas medias:
-9.54 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-660.76 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-660.76 USD (8)
Crecimiento al mes:
48.70%
Trading algorítmico:
91%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
660.76 USD (12.39%)
Reducción relativa:
De balance:
15.25% (660.76 USD)
De fondos:
75.99% (954.76 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 2972
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 5.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +63.39 USD
Peor transacción: -159 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 35
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +81.40 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -660.76 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real31" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

abc
2026.01.12 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 16:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
