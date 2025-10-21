- 자본
- 축소
트레이드:
2 968
이익 거래:
2 527 (85.14%)
손실 거래:
441 (14.86%)
최고의 거래:
63.39 USD
최악의 거래:
-158.74 USD
총 수익:
9 319.31 USD (8 950 950 pips)
총 손실:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
연속 최대 이익:
60 (81.40 USD)
연속 최대 이익:
713.88 USD (35)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
31.75%
최대 입금량:
114.63%
최근 거래:
7 분 전
주별 거래 수:
277
평균 유지 시간:
55 분
회복 요인:
7.73
롱(주식매수):
2 871 (96.73%)
숏(주식차입매도):
97 (3.27%)
수익 요인:
2.21
기대수익:
1.72 USD
평균 이익:
3.69 USD
평균 손실:
-9.55 USD
연속 최대 손실:
8 (-660.76 USD)
연속 최대 손실:
-660.76 USD (8)
월별 성장률:
48.61%
Algo 트레이딩:
91%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
660.76 USD (12.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.25% (660.76 USD)
자본금별:
75.99% (954.76 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2968
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDm
|5.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +63.39 USD
최악의 거래: -159 USD
연속 최대 이익: 35
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +81.40 USD
연속 최대 손실: -660.76 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-MT5Real31"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
710%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
91%
2 968
85%
32%
2.21
1.72
USD
USD
76%
1:200