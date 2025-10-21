- 成長
トレード:
2 960
利益トレード:
2 519 (85.10%)
損失トレード:
441 (14.90%)
ベストトレード:
63.39 USD
最悪のトレード:
-158.74 USD
総利益:
9 305.32 USD (8 936 947 pips)
総損失:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
最大連続の勝ち:
60 (81.40 USD)
最大連続利益:
713.88 USD (35)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
31.75%
最大入金額:
114.63%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
281
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
7.71
長いトレード:
2 863 (96.72%)
短いトレード:
97 (3.28%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-9.55 USD
最大連続の負け:
8 (-660.76 USD)
最大連続損失:
-660.76 USD (8)
月間成長:
48.20%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
660.76 USD (12.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.25% (660.76 USD)
エクイティによる:
75.99% (954.76 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2960
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|5.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
