Thanh Son Nguyen

AutoPips AI

Thanh Son Nguyen
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 707%
Exness-MT5Real31
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 960
利益トレード:
2 519 (85.10%)
損失トレード:
441 (14.90%)
ベストトレード:
63.39 USD
最悪のトレード:
-158.74 USD
総利益:
9 305.32 USD (8 936 947 pips)
総損失:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
最大連続の勝ち:
60 (81.40 USD)
最大連続利益:
713.88 USD (35)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
31.75%
最大入金額:
114.63%
最近のトレード:
1 分前
1週間当たりの取引:
281
平均保有時間:
55 分
リカバリーファクター:
7.71
長いトレード:
2 863 (96.72%)
短いトレード:
97 (3.28%)
プロフィットファクター:
2.21
期待されたペイオフ:
1.72 USD
平均利益:
3.69 USD
平均損失:
-9.55 USD
最大連続の負け:
8 (-660.76 USD)
最大連続損失:
-660.76 USD (8)
月間成長:
48.20%
アルゴリズム取引:
91%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
660.76 USD (12.39%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.25% (660.76 USD)
エクイティによる:
75.99% (954.76 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSDm 2960
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSDm 5.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +63.39 USD
最悪のトレード: -159 USD
最大連続の勝ち: 35
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +81.40 USD
最大連続損失: -660.76 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real31"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

abc
レビューなし
2026.01.12 06:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 05:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 04:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 03:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 02:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.12 01:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.28 23:08
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.21 20:41
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.10.28 17:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 16:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 15:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 13:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 12:57
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 11:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.28 07:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 11:07
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 08:12
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 16:02
High average monthly growth may indicate high trading risks
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AutoPips AI
30 USD/月
707%
0
0
USD
5.1K
USD
13
91%
2 960
85%
32%
2.20
1.72
USD
76%
1:200
コピー

