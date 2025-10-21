SinaisSeções
Thanh Son Nguyen

AutoPips AI

Thanh Son Nguyen
0 comentários
Confiabilidade
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 707%
Exness-MT5Real31
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 958
Negociações com lucro:
2 517 (85.09%)
Negociações com perda:
441 (14.91%)
Melhor negociação:
63.39 USD
Pior negociação:
-158.74 USD
Lucro bruto:
9 303.82 USD (8 935 448 pips)
Perda bruta:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (81.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
713.88 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
31.75%
Depósito máximo carregado:
114.63%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
2 861 (96.72%)
Negociações curtas:
97 (3.28%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
3.70 USD
Perda média:
-9.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-660.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-660.76 USD (8)
Crescimento mensal:
48.16%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
660.76 USD (12.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.25% (660.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.99% (954.76 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDm 2958
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDm 5.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDm 5.1M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +63.39 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +81.40 USD
Máxima perda consecutiva: -660.76 USD

Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AutoPips AI
30 USD por mês
707%
0
0
USD
5.1K
USD
13
91%
2 958
85%
32%
2.20
1.72
USD
76%
1:200
Copiar

