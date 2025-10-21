- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
2 958
Negociações com lucro:
2 517 (85.09%)
Negociações com perda:
441 (14.91%)
Melhor negociação:
63.39 USD
Pior negociação:
-158.74 USD
Lucro bruto:
9 303.82 USD (8 935 448 pips)
Perda bruta:
-4 213.41 USD (3 825 926 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
60 (81.40 USD)
Máximo lucro consecutivo:
713.88 USD (35)
Índice de Sharpe:
0.17
Atividade de negociação:
31.75%
Depósito máximo carregado:
114.63%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
281
Tempo médio de espera:
55 minutos
Fator de recuperação:
7.70
Negociações longas:
2 861 (96.72%)
Negociações curtas:
97 (3.28%)
Fator de lucro:
2.21
Valor esperado:
1.72 USD
Lucro médio:
3.70 USD
Perda média:
-9.55 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-660.76 USD)
Máxima perda consecutiva:
-660.76 USD (8)
Crescimento mensal:
48.16%
Algotrading:
91%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
660.76 USD (12.39%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.25% (660.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.99% (954.76 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|2958
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDm
|5.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDm
|5.1M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +63.39 USD
Pior negociação: -159 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 35
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +81.40 USD
Máxima perda consecutiva: -660.76 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real31" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
abc
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
707%
0
0
USD
USD
5.1K
USD
USD
13
91%
2 958
85%
32%
2.20
1.72
USD
USD
76%
1:200