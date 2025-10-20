- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
153.68 SGD
En kötü işlem:
-52.33 SGD
Brüt kâr:
879.88 SGD (31 076 pips)
Brüt zarar:
-151.37 SGD (4 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (452.89 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
452.89 SGD (11)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
34 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.81
Beklenen getiri:
21.43 SGD
Ortalama kâr:
32.59 SGD
Ortalama zarar:
-21.62 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-124.57 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.57 SGD (4)
Aylık büyüme:
72.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 SGD
Maksimum:
124.63 SGD (7.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 SGD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|571
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +153.68 SGD
En kötü işlem: -52 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +452.89 SGD
Maksimum ardışık zarar: -124.57 SGD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.61 × 4709
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
Headway-Real
|6.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.31 × 51
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
VantageInternational-Live 10
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.27 × 1347
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.98 × 577
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.69 × 16
|
Exness-MT5Real31
|8.70 × 212
|
Exness-MT5Real12
|9.15 × 98
small account - retirement strategy 2025
İnceleme yok