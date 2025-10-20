SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
27 (79.41%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (20.59%)
En iyi işlem:
153.68 SGD
En kötü işlem:
-52.33 SGD
Brüt kâr:
879.88 SGD (31 076 pips)
Brüt zarar:
-151.37 SGD (4 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (452.89 SGD)
Maksimum ardışık kâr:
452.89 SGD (11)
Sharpe oranı:
0.56
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.85
Alış işlemleri:
34 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
5.81
Beklenen getiri:
21.43 SGD
Ortalama kâr:
32.59 SGD
Ortalama zarar:
-21.62 SGD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-124.57 SGD)
Maksimum ardışık zarar:
-124.57 SGD (4)
Aylık büyüme:
72.85%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.12 SGD
Maksimum:
124.63 SGD (7.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 SGD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 SGD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 571
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 27K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +153.68 SGD
En kötü işlem: -52 SGD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +452.89 SGD
Maksimum ardışık zarar: -124.57 SGD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FusionMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXNXGlobal-Trade
0.00 × 1
TDMarkets-Primary
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.38 × 8
VantageInternational-Live 3
1.00 × 1
VantageInternational-Live 4
2.50 × 2
FusionMarkets-Live
2.61 × 4709
FPMarkets-Live
3.00 × 1
AUSCommercial-Live
3.00 × 7
FPMarketsLLC-Live
3.83 × 12
GFXSecurities-GFXSECURITIES
5.00 × 1
RoboForex-ECN
5.24 × 46
GOMarketsIntl-Live
5.25 × 64
ICMarketsSC-MT5
5.36 × 14
Headway-Real
6.20 × 5
ForexTimeFXTM-Live01
6.26 × 167
CapitalPointTrading-MT5-4
6.31 × 51
Exness-MT5Real26
6.94 × 143
VantageInternational-Live 10
7.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
7.27 × 1347
Exness-MT5Real23
7.69 × 29
ICMarketsSC-MT5-2
7.98 × 577
BlueberryMarkets-Live
8.17 × 6
ECMarkets-MT5-Live01
8.69 × 16
Exness-MT5Real31
8.70 × 212
Exness-MT5Real12
9.15 × 98
43 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
small account - retirement strategy 2025
İnceleme yok
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol