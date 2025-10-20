- Incremento
Total de Trades:
515
Transacciones Rentables:
345 (66.99%)
Transacciones Irrentables:
170 (33.01%)
Mejor transacción:
373.11 SGD
Peor transacción:
-355.22 SGD
Beneficio Bruto:
10 217.11 SGD (774 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 644.23 SGD (600 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (1 053.44 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 053.44 SGD (23)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
78.96%
Carga máxima del depósito:
42.41%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.12
Transacciones Largas:
406 (78.83%)
Transacciones Cortas:
109 (21.17%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
6.94 SGD
Beneficio medio:
29.61 SGD
Pérdidas medias:
-39.08 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-990.87 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-990.87 SGD (9)
Crecimiento al mes:
17.44%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 SGD
Máxima:
1 146.71 SGD (21.85%)
Reducción relativa:
De balance:
36.21% (937.04 SGD)
De fondos:
65.59% (1 210.69 SGD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|337
|GER40
|60
|NAS100
|38
|US500
|31
|US30
|27
|GBPNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|2.1K
|GER40
|-79
|NAS100
|146
|US500
|33
|US30
|-73
|GBPNZD
|-37
|GBPUSD
|239
|GBPJPY
|202
|NZDJPY
|46
|AUDJPY
|59
|USDCAD
|196
|EURAUD
|15
|EURGBP
|28
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|56
|AUDUSD
|-127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|87K
|GER40
|-39K
|NAS100
|185K
|US500
|17K
|US30
|-89K
|GBPNZD
|-678
|GBPUSD
|2.3K
|GBPJPY
|5K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|2.5K
|USDCAD
|3K
|EURAUD
|458
|EURGBP
|504
|NZDCAD
|52
|AUDCAD
|100
|EURUSD
|750
|GBPCAD
|848
|AUDUSD
|-2.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +373.11 SGD
Peor transacción: -355 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 053.44 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -990.87 SGD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.09 × 11
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
GoMarkets-Live
|1.76 × 102
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 95
|
FPMarketsLLC-Live
|2.70 × 20
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 714
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.79 × 20418
|
GOMarketsMU-Live
|3.89 × 35
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|4.00 × 2
|
RoboForex-ECN
|4.33 × 769
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
Darwinex-Live
|4.83 × 500
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
Valutrades-Live
|5.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.43 × 7
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
otros 79...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
small account - retirement strategy 2025
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
358%
0
0
USD
USD
4.6K
SGD
SGD
13
95%
515
66%
79%
1.53
6.94
SGD
SGD
66%
1:500