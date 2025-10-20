SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 comentarios
Fiabilidad
13 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 358%
FusionMarkets-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
515
Transacciones Rentables:
345 (66.99%)
Transacciones Irrentables:
170 (33.01%)
Mejor transacción:
373.11 SGD
Peor transacción:
-355.22 SGD
Beneficio Bruto:
10 217.11 SGD (774 959 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 644.23 SGD (600 335 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
23 (1 053.44 SGD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 053.44 SGD (23)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
78.96%
Carga máxima del depósito:
42.41%
Último trade:
13 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
11 horas
Factor de Recuperación:
3.12
Transacciones Largas:
406 (78.83%)
Transacciones Cortas:
109 (21.17%)
Factor de Beneficio:
1.54
Beneficio Esperado:
6.94 SGD
Beneficio medio:
29.61 SGD
Pérdidas medias:
-39.08 SGD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-990.87 SGD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-990.87 SGD (9)
Crecimiento al mes:
17.44%
Trading algorítmico:
95%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.12 SGD
Máxima:
1 146.71 SGD (21.85%)
Reducción relativa:
De balance:
36.21% (937.04 SGD)
De fondos:
65.59% (1 210.69 SGD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 337
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 2.1K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
AUDUSD -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
AUDUSD -2.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +373.11 SGD
Peor transacción: -355 SGD
Máximo de ganancias consecutivas: 23
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +1 053.44 SGD
Pérdidas máximas consecutivas: -990.87 SGD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FusionMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.76 × 102
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 95
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.96 × 714
FPMarkets-Live
3.00 × 1
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.79 × 20418
GOMarketsMU-Live
3.89 × 35
GFXSecurities-GFXSECURITIES
4.00 × 2
RoboForex-ECN
4.33 × 769
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
Darwinex-Live
4.83 × 500
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Valutrades-Live
5.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
5.43 × 7
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
otros 79...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
small account - retirement strategy 2025
No hay comentarios
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 10:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Retirement 2025
30 USD al mes
358%
0
0
USD
4.6K
SGD
13
95%
515
66%
79%
1.53
6.94
SGD
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.