- 자본
- 축소
트레이드:
514
이익 거래:
344 (66.92%)
손실 거래:
170 (33.07%)
최고의 거래:
373.11 SGD
최악의 거래:
-355.22 SGD
총 수익:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
총 손실:
-6 643.39 SGD (600 335 pips)
연속 최대 이익:
23 (1 053.44 SGD)
연속 최대 이익:
1 053.44 SGD (23)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
78.96%
최대 입금량:
42.41%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.08
롱(주식매수):
406 (78.99%)
숏(주식차입매도):
108 (21.01%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
6.87 SGD
평균 이익:
29.58 SGD
평균 손실:
-39.08 SGD
연속 최대 손실:
9 (-990.87 SGD)
연속 최대 손실:
-990.87 SGD (9)
월별 성장률:
21.01%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 SGD
최대한의:
1 146.71 SGD (21.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.21% (937.04 SGD)
자본금별:
65.59% (1 210.69 SGD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|GER40
|60
|NAS100
|38
|US500
|31
|US30
|27
|GBPNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|AUDUSD
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|2K
|GER40
|-79
|NAS100
|146
|US500
|33
|US30
|-73
|GBPNZD
|-37
|GBPUSD
|239
|GBPJPY
|202
|NZDJPY
|46
|AUDJPY
|59
|USDCAD
|196
|EURAUD
|15
|EURGBP
|28
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|56
|AUDUSD
|-127
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|87K
|GER40
|-39K
|NAS100
|185K
|US500
|17K
|US30
|-89K
|GBPNZD
|-678
|GBPUSD
|2.3K
|GBPJPY
|5K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|2.5K
|USDCAD
|3K
|EURAUD
|458
|EURGBP
|504
|NZDCAD
|52
|AUDCAD
|100
|EURUSD
|750
|GBPCAD
|848
|AUDUSD
|-2.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +373.11 SGD
최악의 거래: -355 SGD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 053.44 SGD
연속 최대 손실: -990.87 SGD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.09 × 11
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
GoMarkets-Live
|1.77 × 100
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
ICMarketsSC-MT5
|2.64 × 95
|
FPMarketsLLC-Live
|2.70 × 20
|
FPMarketsSC-Live
|2.96 × 714
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.81 × 20301
|
GOMarketsMU-Live
|3.89 × 35
|
RoboForex-ECN
|4.33 × 769
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
Darwinex-Live
|4.83 × 500
|
GOMarketsIntl-Live
|4.87 × 69
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
Valutrades-Live
|5.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|5.43 × 7
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
ICMarketsSC-MT5-2
|5.85 × 2298
small account - retirement strategy 2025
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
354%
0
0
USD
USD
4.5K
SGD
SGD
13
95%
514
66%
79%
1.53
6.87
SGD
SGD
66%
1:500