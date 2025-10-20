시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 리뷰
안정성
13
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 354%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
514
이익 거래:
344 (66.92%)
손실 거래:
170 (33.07%)
최고의 거래:
373.11 SGD
최악의 거래:
-355.22 SGD
총 수익:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
총 손실:
-6 643.39 SGD (600 335 pips)
연속 최대 이익:
23 (1 053.44 SGD)
연속 최대 이익:
1 053.44 SGD (23)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
78.96%
최대 입금량:
42.41%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
11 시간
회복 요인:
3.08
롱(주식매수):
406 (78.99%)
숏(주식차입매도):
108 (21.01%)
수익 요인:
1.53
기대수익:
6.87 SGD
평균 이익:
29.58 SGD
평균 손실:
-39.08 SGD
연속 최대 손실:
9 (-990.87 SGD)
연속 최대 손실:
-990.87 SGD (9)
월별 성장률:
21.01%
Algo 트레이딩:
95%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.12 SGD
최대한의:
1 146.71 SGD (21.85%)
상대적 삭감:
잔고별:
36.21% (937.04 SGD)
자본금별:
65.59% (1 210.69 SGD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 336
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
AUDUSD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 2K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
AUDUSD -127
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
AUDUSD -2.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +373.11 SGD
최악의 거래: -355 SGD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +1 053.44 SGD
연속 최대 손실: -990.87 SGD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FusionMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.77 × 100
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
ICMarketsSC-MT5
2.64 × 95
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.96 × 714
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.81 × 20301
GOMarketsMU-Live
3.89 × 35
RoboForex-ECN
4.33 × 769
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
Darwinex-Live
4.83 × 500
GOMarketsIntl-Live
4.87 × 69
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Valutrades-Live
5.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
5.43 × 7
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
ICMarketsSC-MT5-2
5.85 × 2298
79 더...
small account - retirement strategy 2025
리뷰 없음
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 10:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
