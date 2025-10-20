- 成長
トレード:
513
利益トレード:
344 (67.05%)
損失トレード:
169 (32.94%)
ベストトレード:
373.11 SGD
最悪のトレード:
-355.22 SGD
総利益:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
総損失:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
最大連続の勝ち:
23 (1 053.44 SGD)
最大連続利益:
1 053.44 SGD (23)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
77.95%
最大入金額:
42.41%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
406 (79.14%)
短いトレード:
107 (20.86%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
7.20 SGD
平均利益:
29.58 SGD
平均損失:
-38.35 SGD
最大連続の負け:
9 (-990.87 SGD)
最大連続損失:
-990.87 SGD (9)
月間成長:
25.33%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 SGD
最大の:
1 146.71 SGD (21.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.21% (937.04 SGD)
エクイティによる:
65.59% (1 210.69 SGD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|GER40
|60
|NAS100
|38
|US500
|31
|US30
|27
|GBPNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2K
|GER40
|-79
|NAS100
|146
|US500
|33
|US30
|-73
|GBPNZD
|-37
|GBPUSD
|239
|GBPJPY
|202
|NZDJPY
|46
|AUDJPY
|59
|USDCAD
|196
|EURAUD
|15
|EURGBP
|28
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|87K
|GER40
|-39K
|NAS100
|185K
|US500
|17K
|US30
|-89K
|GBPNZD
|-678
|GBPUSD
|2.3K
|GBPJPY
|5K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|2.5K
|USDCAD
|3K
|EURAUD
|458
|EURGBP
|504
|NZDCAD
|52
|AUDCAD
|100
|EURUSD
|750
|GBPCAD
|848
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +373.11 SGD
最悪のトレード: -355 SGD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 053.44 SGD
最大連続損失: -990.87 SGD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
Bybit-Live
|0.00 × 1
PUPrime-Live
|1.00 × 3
Exness-MT5Real8
|1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
GoMarkets-Live
|1.75 × 48
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
|2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
|2.72 × 671
ICMarketsSC-MT5
|2.92 × 84
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
FusionMarkets-Live
|3.88 × 19884
GOMarketsMU-Live
|3.94 × 34
RoboForex-ECN
|4.40 × 691
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
Darwinex-Live
|5.10 × 450
Valutrades-Live
|5.17 × 6
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
Axiory-Live
|5.70 × 27
TASS-Live
|5.99 × 77
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
