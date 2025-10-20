シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
レビュー0件
信頼性
13週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 370%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
513
利益トレード:
344 (67.05%)
損失トレード:
169 (32.94%)
ベストトレード:
373.11 SGD
最悪のトレード:
-355.22 SGD
総利益:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
総損失:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
最大連続の勝ち:
23 (1 053.44 SGD)
最大連続利益:
1 053.44 SGD (23)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
77.95%
最大入金額:
42.41%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
9 時間
リカバリーファクター:
3.22
長いトレード:
406 (79.14%)
短いトレード:
107 (20.86%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
7.20 SGD
平均利益:
29.58 SGD
平均損失:
-38.35 SGD
最大連続の負け:
9 (-990.87 SGD)
最大連続損失:
-990.87 SGD (9)
月間成長:
25.33%
アルゴリズム取引:
95%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.12 SGD
最大の:
1 146.71 SGD (21.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.21% (937.04 SGD)
エクイティによる:
65.59% (1 210.69 SGD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 336
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +373.11 SGD
最悪のトレード: -355 SGD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +1 053.44 SGD
最大連続損失: -990.87 SGD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FusionMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.75 × 48
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.72 × 671
ICMarketsSC-MT5
2.92 × 84
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.88 × 19884
GOMarketsMU-Live
3.94 × 34
RoboForex-ECN
4.40 × 691
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Darwinex-Live
5.10 × 450
Valutrades-Live
5.17 × 6
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
TASS-Live
5.99 × 77
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
79 より多く...
small account - retirement strategy 2025
レビューなし
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 10:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください