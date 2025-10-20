- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
153.68 SGD
Worst Trade:
-52.33 SGD
Profitto lordo:
879.88 SGD (31 076 pips)
Perdita lorda:
-151.37 SGD (4 091 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (452.89 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
452.89 SGD (11)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.81
Profitto previsto:
21.43 SGD
Profitto medio:
32.59 SGD
Perdita media:
-21.62 SGD
Massime perdite consecutive:
4 (-124.57 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-124.57 SGD (4)
Crescita mensile:
72.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 SGD
Massimale:
124.63 SGD (7.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.00% (0.00 SGD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|571
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|27K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +153.68 SGD
Worst Trade: -52 SGD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +452.89 SGD
Massima perdita consecutiva: -124.57 SGD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXNXGlobal-Trade
|0.00 × 1
|
TDMarkets-Primary
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.38 × 8
|
VantageInternational-Live 3
|1.00 × 1
|
VantageInternational-Live 4
|2.50 × 2
|
FusionMarkets-Live
|2.61 × 4709
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
AUSCommercial-Live
|3.00 × 7
|
FPMarketsLLC-Live
|3.83 × 12
|
GFXSecurities-GFXSECURITIES
|5.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|5.24 × 46
|
GOMarketsIntl-Live
|5.25 × 64
|
ICMarketsSC-MT5
|5.36 × 14
|
Headway-Real
|6.20 × 5
|
ForexTimeFXTM-Live01
|6.26 × 167
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|6.31 × 51
|
Exness-MT5Real26
|6.94 × 143
|
VantageInternational-Live 10
|7.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|7.27 × 1347
|
Exness-MT5Real23
|7.69 × 29
|
ICMarketsSC-MT5-2
|7.98 × 577
|
BlueberryMarkets-Live
|8.17 × 6
|
ECMarkets-MT5-Live01
|8.69 × 16
|
Exness-MT5Real31
|8.70 × 212
|
Exness-MT5Real12
|9.15 × 98
small account - retirement strategy 2025
