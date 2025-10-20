SegnaliSezioni
Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
34
Profit Trade:
27 (79.41%)
Loss Trade:
7 (20.59%)
Best Trade:
153.68 SGD
Worst Trade:
-52.33 SGD
Profitto lordo:
879.88 SGD (31 076 pips)
Perdita lorda:
-151.37 SGD (4 091 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (452.89 SGD)
Massimo profitto consecutivo:
452.89 SGD (11)
Indice di Sharpe:
0.56
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
31
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
5.85
Long Trade:
34 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
5.81
Profitto previsto:
21.43 SGD
Profitto medio:
32.59 SGD
Perdita media:
-21.62 SGD
Massime perdite consecutive:
4 (-124.57 SGD)
Massima perdita consecutiva:
-124.57 SGD (4)
Crescita mensile:
72.85%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.12 SGD
Massimale:
124.63 SGD (7.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 SGD)
Per equità:
0.00% (0.00 SGD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 34
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 571
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 27K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FusionMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

small account - retirement strategy 2025
Non ci sono recensioni
2025.10.20 10:23
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
