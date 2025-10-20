СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 отзывов
Надежность
13 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 370%
FusionMarkets-Live
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
513
Прибыльных трейдов:
344 (67.05%)
Убыточных трейдов:
169 (32.94%)
Лучший трейд:
373.11 SGD
Худший трейд:
-355.22 SGD
Общая прибыль:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
Общий убыток:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
23 (1 053.44 SGD)
Макс. прибыль в серии:
1 053.44 SGD (23)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
77.95%
Макс. загрузка депозита:
42.41%
Последний трейд:
10 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
9 часов
Фактор восстановления:
3.22
Длинных трейдов:
406 (79.14%)
Коротких трейдов:
107 (20.86%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
7.20 SGD
Средняя прибыль:
29.58 SGD
Средний убыток:
-38.35 SGD
Макс. серия проигрышей:
9 (-990.87 SGD)
Макс. убыток в серии:
-990.87 SGD (9)
Прирост в месяц:
25.33%
Алготрейдинг:
95%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.12 SGD
Максимальная:
1 146.71 SGD (21.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
36.21% (937.04 SGD)
По эквити:
65.59% (1 210.69 SGD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 336
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 2K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +373.11 SGD
Худший трейд: -355 SGD
Макс. серия выигрышей: 23
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +1 053.44 SGD
Макс. убыток в серии: -990.87 SGD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FusionMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.75 × 48
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.72 × 671
ICMarketsSC-MT5
2.92 × 84
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.88 × 19884
GOMarketsMU-Live
3.94 × 34
RoboForex-ECN
4.40 × 691
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Darwinex-Live
5.10 × 450
Valutrades-Live
5.17 × 6
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
TASS-Live
5.99 × 77
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
еще 79...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
small account - retirement strategy 2025
Нет отзывов
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 10:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Retirement 2025
30 USD в месяц
370%
0
0
USD
4.7K
SGD
13
95%
513
67%
78%
1.57
7.20
SGD
66%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.