Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
13 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 370%
FusionMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
513
Gewinntrades:
344 (67.05%)
Verlusttrades:
169 (32.94%)
Bester Trade:
373.11 SGD
Schlechtester Trade:
-355.22 SGD
Bruttoprofit:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
Bruttoverlust:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (1 053.44 SGD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 053.44 SGD (23)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
77.95%
Max deposit load:
42.41%
Letzter Trade:
11 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
9 Stunden
Erholungsfaktor:
3.22
Long-Positionen:
406 (79.14%)
Short-Positionen:
107 (20.86%)
Profit-Faktor:
1.57
Mathematische Gewinnerwartung:
7.20 SGD
Durchschnittlicher Profit:
29.58 SGD
Durchschnittlicher Verlust:
-38.35 SGD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-990.87 SGD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-990.87 SGD (9)
Wachstum pro Monat :
25.33%
Algo-Trading:
95%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.12 SGD
Maximaler:
1 146.71 SGD (21.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
36.21% (937.04 SGD)
Kapital:
65.59% (1 210.69 SGD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 336
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 2K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +373.11 SGD
Schlechtester Trade: -355 SGD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 053.44 SGD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -990.87 SGD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FusionMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.75 × 48
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.72 × 671
ICMarketsSC-MT5
2.92 × 84
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.88 × 19884
GOMarketsMU-Live
3.94 × 34
RoboForex-ECN
4.40 × 691
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Darwinex-Live
5.10 × 450
Valutrades-Live
5.17 × 6
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
TASS-Live
5.99 × 77
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
small account - retirement strategy 2025
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Retirement 2025
30 USD pro Monat
370%
0
0
USD
4.7K
SGD
13
95%
513
67%
78%
1.57
7.20
SGD
66%
1:500
