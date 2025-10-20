- 成长
交易:
513
盈利交易:
344 (67.05%)
亏损交易:
169 (32.94%)
最好交易:
373.11 SGD
最差交易:
-355.22 SGD
毛利:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
毛利亏损:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
最大连续赢利:
23 (1 053.44 SGD)
最大连续盈利:
1 053.44 SGD (23)
夏普比率:
0.16
交易活动:
77.95%
最大入金加载:
42.41%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.22
长期交易:
406 (79.14%)
短期交易:
107 (20.86%)
利润因子:
1.57
预期回报:
7.20 SGD
平均利润:
29.58 SGD
平均损失:
-38.35 SGD
最大连续失误:
9 (-990.87 SGD)
最大连续亏损:
-990.87 SGD (9)
每月增长:
25.33%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.12 SGD
最大值:
1 146.71 SGD (21.85%)
相对跌幅:
结余:
36.21% (937.04 SGD)
净值:
65.59% (1 210.69 SGD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|336
|GER40
|60
|NAS100
|38
|US500
|31
|US30
|27
|GBPNZD
|4
|GBPUSD
|3
|GBPJPY
|2
|NZDJPY
|2
|AUDJPY
|2
|USDCAD
|2
|EURAUD
|1
|EURGBP
|1
|NZDCAD
|1
|AUDCAD
|1
|EURUSD
|1
|GBPCAD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|2K
|GER40
|-79
|NAS100
|146
|US500
|33
|US30
|-73
|GBPNZD
|-37
|GBPUSD
|239
|GBPJPY
|202
|NZDJPY
|46
|AUDJPY
|59
|USDCAD
|196
|EURAUD
|15
|EURGBP
|28
|NZDCAD
|2
|AUDCAD
|4
|EURUSD
|33
|GBPCAD
|56
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|87K
|GER40
|-39K
|NAS100
|185K
|US500
|17K
|US30
|-89K
|GBPNZD
|-678
|GBPUSD
|2.3K
|GBPJPY
|5K
|NZDJPY
|2K
|AUDJPY
|2.5K
|USDCAD
|3K
|EURAUD
|458
|EURGBP
|504
|NZDCAD
|52
|AUDCAD
|100
|EURUSD
|750
|GBPCAD
|848
- 入金加载
- 提取
最好交易: +373.11 SGD
最差交易: -355 SGD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 053.44 SGD
最大连续亏损: -990.87 SGD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
JunoMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Bybit-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|1.00 × 3
|
Exness-MT5Real8
|1.09 × 11
|
RazeGlobalMarkets-Server
|1.26 × 19
|
GoMarkets-Live
|1.75 × 48
|
FXNXGlobal-Trade
|2.00 × 2
|
VantageInternational-Live 7
|2.33 × 6
|
FPMarketsLLC-Live
|2.70 × 20
|
FPMarketsSC-Live
|2.72 × 671
|
ICMarketsSC-MT5
|2.92 × 84
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|3.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|3.88 × 19884
|
GOMarketsMU-Live
|3.94 × 34
|
RoboForex-ECN
|4.40 × 691
|
PlexyTrade-Server01
|4.81 × 26
|
GOMarketsIntl-Live
|4.94 × 68
|
LiteFinance-MT5-Live
|5.00 × 13
|
Darwinex-Live
|5.10 × 450
|
Valutrades-Live
|5.17 × 6
|
DerivSVG-Server
|5.50 × 2
|
Axiory-Live
|5.70 × 27
|
TASS-Live
|5.99 × 77
|
XMGlobal-MT5 2
|6.00 × 1
small account - retirement strategy 2025
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
370%
0
0
USD
USD
4.7K
SGD
SGD
13
95%
513
67%
78%
1.57
7.20
SGD
SGD
66%
1:500