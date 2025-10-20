信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Retirement 2025
Le Thi Loan Anh Le

Retirement 2025

Le Thi Loan Anh Le
可靠性
13
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 370%
FusionMarkets-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
513
盈利交易:
344 (67.05%)
亏损交易:
169 (32.94%)
最好交易:
373.11 SGD
最差交易:
-355.22 SGD
毛利:
10 176.71 SGD (774 840 pips)
毛利亏损:
-6 481.09 SGD (597 837 pips)
最大连续赢利:
23 (1 053.44 SGD)
最大连续盈利:
1 053.44 SGD (23)
夏普比率:
0.16
交易活动:
77.95%
最大入金加载:
42.41%
最近交易:
9 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
9 小时
采收率:
3.22
长期交易:
406 (79.14%)
短期交易:
107 (20.86%)
利润因子:
1.57
预期回报:
7.20 SGD
平均利润:
29.58 SGD
平均损失:
-38.35 SGD
最大连续失误:
9 (-990.87 SGD)
最大连续亏损:
-990.87 SGD (9)
每月增长:
25.33%
算法交易:
95%
结余跌幅:
绝对:
0.12 SGD
最大值:
1 146.71 SGD (21.85%)
相对跌幅:
结余:
36.21% (937.04 SGD)
净值:
65.59% (1 210.69 SGD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 336
GER40 60
NAS100 38
US500 31
US30 27
GBPNZD 4
GBPUSD 3
GBPJPY 2
NZDJPY 2
AUDJPY 2
USDCAD 2
EURAUD 1
EURGBP 1
NZDCAD 1
AUDCAD 1
EURUSD 1
GBPCAD 1
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 2K
GER40 -79
NAS100 146
US500 33
US30 -73
GBPNZD -37
GBPUSD 239
GBPJPY 202
NZDJPY 46
AUDJPY 59
USDCAD 196
EURAUD 15
EURGBP 28
NZDCAD 2
AUDCAD 4
EURUSD 33
GBPCAD 56
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 87K
GER40 -39K
NAS100 185K
US500 17K
US30 -89K
GBPNZD -678
GBPUSD 2.3K
GBPJPY 5K
NZDJPY 2K
AUDJPY 2.5K
USDCAD 3K
EURAUD 458
EURGBP 504
NZDCAD 52
AUDCAD 100
EURUSD 750
GBPCAD 848
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +373.11 SGD
最差交易: -355 SGD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +1 053.44 SGD
最大连续亏损: -990.87 SGD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FusionMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

JunoMarkets-Live
0.00 × 1
Bybit-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
1.00 × 3
Exness-MT5Real8
1.09 × 11
RazeGlobalMarkets-Server
1.26 × 19
GoMarkets-Live
1.75 × 48
FXNXGlobal-Trade
2.00 × 2
VantageInternational-Live 7
2.33 × 6
FPMarketsLLC-Live
2.70 × 20
FPMarketsSC-Live
2.72 × 671
ICMarketsSC-MT5
2.92 × 84
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.00 × 1
FPMarkets-Live
3.00 × 1
FusionMarkets-Live
3.88 × 19884
GOMarketsMU-Live
3.94 × 34
RoboForex-ECN
4.40 × 691
PlexyTrade-Server01
4.81 × 26
GOMarketsIntl-Live
4.94 × 68
LiteFinance-MT5-Live
5.00 × 13
Darwinex-Live
5.10 × 450
Valutrades-Live
5.17 × 6
DerivSVG-Server
5.50 × 2
Axiory-Live
5.70 × 27
TASS-Live
5.99 × 77
XMGlobal-MT5 2
6.00 × 1
79 更多...
small account - retirement strategy 2025
没有评论
2026.01.06 00:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.01 19:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.22 08:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 19:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.15 18:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 09:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 20:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 14:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.02 04:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.28 01:45
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.27 04:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 16:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 10:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.24 09:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 18:40
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.07 08:30
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.05 09:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 18:19
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 17:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
