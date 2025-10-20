- Büyüme
İşlemler:
23
Kârla kapanan işlemler:
17 (73.91%)
Zararla kapanan işlemler:
6 (26.09%)
En iyi işlem:
6.52 USD
En kötü işlem:
-8.67 USD
Brüt kâr:
64.55 USD (64 538 pips)
Brüt zarar:
-22.25 USD (22 247 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (18.66 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.66 USD (4)
Sharpe oranı:
0.47
Alım-satım etkinliği:
13.20%
Maks. mevduat yükü:
4.26%
En son işlem:
2 dakika önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.62
Alış işlemleri:
12 (52.17%)
Satış işlemleri:
11 (47.83%)
Kâr faktörü:
2.90
Beklenen getiri:
1.84 USD
Ortalama kâr:
3.80 USD
Ortalama zarar:
-3.71 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.81 USD (2)
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
16.15 USD (1.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.31% (16.15 USD)
Varlığa göre:
3.23% (39.89 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|42
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|42K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.52 USD
En kötü işlem: -9 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +18.66 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 170
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
3%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
23
73%
13%
2.90
1.84
USD
USD
3%
1:500