- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 295
Negociações com lucro:
806 (62.23%)
Negociações com perda:
489 (37.76%)
Melhor negociação:
88.10 USD
Pior negociação:
-48.18 USD
Lucro bruto:
3 810.29 USD (3 099 903 pips)
Perda bruta:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (69.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.47 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
8.96%
Depósito máximo carregado:
26.02%
Último negócio:
1 minutos atrás
Negociações por semana:
112
Tempo médio de espera:
14 minutos
Fator de recuperação:
1.64
Negociações longas:
524 (40.46%)
Negociações curtas:
771 (59.54%)
Fator de lucro:
1.16
Valor esperado:
0.41 USD
Lucro médio:
4.73 USD
Perda média:
-6.71 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-283.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-283.02 USD (10)
Crescimento mensal:
1.11%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
320.70 USD (17.60%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.60% (320.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
28.79% (523.37 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|527
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +88.10 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +69.47 USD
Máxima perda consecutiva: -283.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
