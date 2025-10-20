SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / PR20 0001
Mingze Yang

PR20 0001

Mingze Yang
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 55 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
Weltrade-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 298
Gewinntrades:
809 (62.32%)
Verlusttrades:
489 (37.67%)
Bester Trade:
88.10 USD
Schlechtester Trade:
-48.18 USD
Bruttoprofit:
3 820.12 USD (3 109 726 pips)
Bruttoverlust:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (69.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
135.47 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.05
Trading-Aktivität:
8.96%
Max deposit load:
26.02%
Letzter Trade:
5 Minuten
Trades pro Woche:
113
Durchschn. Haltezeit:
14 Minuten
Erholungsfaktor:
1.67
Long-Positionen:
524 (40.37%)
Short-Positionen:
774 (59.63%)
Profit-Faktor:
1.16
Mathematische Gewinnerwartung:
0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.72 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.71 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
10 (-283.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-283.02 USD (10)
Wachstum pro Monat :
2.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
320.70 USD (17.60%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.60% (320.70 USD)
Kapital:
28.79% (523.37 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 537
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 16K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +88.10 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 10
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +69.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -283.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Weltrade-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PR20 0001
55 USD pro Monat
44%
0
0
USD
1.8K
USD
11
0%
1 298
62%
9%
1.16
0.41
USD
29%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.