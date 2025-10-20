- Прирост
Всего трейдов:
1 290
Прибыльных трейдов:
802 (62.17%)
Убыточных трейдов:
488 (37.83%)
Лучший трейд:
88.10 USD
Худший трейд:
-48.18 USD
Общая прибыль:
3 790.31 USD (3 079 930 pips)
Общий убыток:
-3 282.36 USD (3 092 587 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (69.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.47 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
8.96%
Макс. загрузка депозита:
26.02%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
119
Ср. время удержания:
14 минут
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
520 (40.31%)
Коротких трейдов:
770 (59.69%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.39 USD
Средняя прибыль:
4.73 USD
Средний убыток:
-6.73 USD
Макс. серия проигрышей:
10 (-283.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-283.02 USD (10)
Прирост в месяц:
0.21%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
320.70 USD (17.60%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.60% (320.70 USD)
По эквити:
28.79% (523.37 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1290
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|508
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +88.10 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 10
Макс. прибыль в серии: +69.47 USD
Макс. убыток в серии: -283.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
еще 374...
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
55 USD в месяц
42%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
0%
1 290
62%
9%
1.15
0.39
USD
USD
29%
1:500