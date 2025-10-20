- 成長
トレード:
1 298
利益トレード:
809 (62.32%)
損失トレード:
489 (37.67%)
ベストトレード:
88.10 USD
最悪のトレード:
-48.18 USD
総利益:
3 820.12 USD (3 109 726 pips)
総損失:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
最大連続の勝ち:
19 (69.47 USD)
最大連続利益:
135.47 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
8.96%
最大入金額:
26.02%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
113
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
524 (40.37%)
短いトレード:
774 (59.63%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-6.71 USD
最大連続の負け:
10 (-283.02 USD)
最大連続損失:
-283.02 USD (10)
月間成長:
2.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
320.70 USD (17.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.60% (320.70 USD)
エクイティによる:
28.79% (523.37 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1298
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|537
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|16K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +88.10 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +69.47 USD
最大連続損失: -283.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
レビューなし
