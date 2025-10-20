シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / PR20 0001
Mingze Yang

PR20 0001

Mingze Yang
レビュー0件
信頼性
11週間
0 / 0 USD
月額  55  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 44%
Weltrade-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 298
利益トレード:
809 (62.32%)
損失トレード:
489 (37.67%)
ベストトレード:
88.10 USD
最悪のトレード:
-48.18 USD
総利益:
3 820.12 USD (3 109 726 pips)
総損失:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
最大連続の勝ち:
19 (69.47 USD)
最大連続利益:
135.47 USD (5)
シャープレシオ:
0.05
取引アクティビティ:
8.96%
最大入金額:
26.02%
最近のトレード:
9 分前
1週間当たりの取引:
113
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
1.67
長いトレード:
524 (40.37%)
短いトレード:
774 (59.63%)
プロフィットファクター:
1.16
期待されたペイオフ:
0.41 USD
平均利益:
4.72 USD
平均損失:
-6.71 USD
最大連続の負け:
10 (-283.02 USD)
最大連続損失:
-283.02 USD (10)
月間成長:
2.04%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
320.70 USD (17.60%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.60% (320.70 USD)
エクイティによる:
28.79% (523.37 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 1298
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 537
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 16K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +88.10 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +69.47 USD
最大連続損失: -283.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
374 より多く...
レビューなし
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください