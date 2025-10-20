- 成长
交易:
1 295
盈利交易:
806 (62.23%)
亏损交易:
489 (37.76%)
最好交易:
88.10 USD
最差交易:
-48.18 USD
毛利:
3 810.29 USD (3 099 903 pips)
毛利亏损:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
最大连续赢利:
19 (69.47 USD)
最大连续盈利:
135.47 USD (5)
夏普比率:
0.05
交易活动:
8.96%
最大入金加载:
26.02%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
110
平均持有时间:
14 分钟
采收率:
1.64
长期交易:
524 (40.46%)
短期交易:
771 (59.54%)
利润因子:
1.16
预期回报:
0.41 USD
平均利润:
4.73 USD
平均损失:
-6.71 USD
最大连续失误:
10 (-283.02 USD)
最大连续亏损:
-283.02 USD (10)
每月增长:
1.11%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
320.70 USD (17.60%)
相对跌幅:
结余:
17.60% (320.70 USD)
净值:
28.79% (523.37 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1295
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|527
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|6.4K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +88.10 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 10
最大连续盈利: +69.47 USD
最大连续亏损: -283.02 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月55 USD
43%
0
0
USD
USD
1.7K
USD
USD
11
0%
1 295
62%
9%
1.16
0.41
USD
USD
29%
1:500