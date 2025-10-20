시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / PR20 0001
Mingze Yang

PR20 0001

Mingze Yang
0 리뷰
안정성
12
0 / 0 USD
월별 55 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 49%
Weltrade-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 349
이익 거래:
841 (62.34%)
손실 거래:
508 (37.66%)
최고의 거래:
88.10 USD
최악의 거래:
-48.18 USD
총 수익:
3 962.96 USD (3 238 007 pips)
총 손실:
-3 363.44 USD (3 173 641 pips)
연속 최대 이익:
19 (69.47 USD)
연속 최대 이익:
135.47 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
7.93%
최대 입금량:
26.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
547 (40.55%)
숏(주식차입매도):
802 (59.45%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
4.71 USD
평균 손실:
-6.62 USD
연속 최대 손실:
10 (-283.02 USD)
연속 최대 손실:
-283.02 USD (10)
월별 성장률:
2.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
320.70 USD (17.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.60% (320.70 USD)
자본금별:
28.79% (523.37 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 1349
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 600
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 64K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +88.10 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +69.47 USD
연속 최대 손실: -283.02 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
리뷰 없음
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
