- 자본
- 축소
트레이드:
1 349
이익 거래:
841 (62.34%)
손실 거래:
508 (37.66%)
최고의 거래:
88.10 USD
최악의 거래:
-48.18 USD
총 수익:
3 962.96 USD (3 238 007 pips)
총 손실:
-3 363.44 USD (3 173 641 pips)
연속 최대 이익:
19 (69.47 USD)
연속 최대 이익:
135.47 USD (5)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
7.93%
최대 입금량:
26.02%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
54
평균 유지 시간:
14 분
회복 요인:
1.87
롱(주식매수):
547 (40.55%)
숏(주식차입매도):
802 (59.45%)
수익 요인:
1.18
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
4.71 USD
평균 손실:
-6.62 USD
연속 최대 손실:
10 (-283.02 USD)
연속 최대 손실:
-283.02 USD (10)
월별 성장률:
2.24%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
320.70 USD (17.60%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.60% (320.70 USD)
자본금별:
28.79% (523.37 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1349
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|600
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|64K
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
|
2M 4M 6M
최고의 거래: +88.10 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 10
연속 최대 이익: +69.47 USD
연속 최대 손실: -283.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
|
JustForex-Demo
|0.00 × 111
|
TegasFX-Live-UK
|0.00 × 1
