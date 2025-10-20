SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / PR20 0001
Mingze Yang

PR20 0001

Mingze Yang
0 comentarios
Fiabilidad
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 55 USD al mes
incremento desde 2025 43%
Weltrade-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 295
Transacciones Rentables:
806 (62.23%)
Transacciones Irrentables:
489 (37.76%)
Mejor transacción:
88.10 USD
Peor transacción:
-48.18 USD
Beneficio Bruto:
3 810.29 USD (3 099 903 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 283.27 USD (3 093 497 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
19 (69.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
135.47 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Actividad comercial:
8.96%
Carga máxima del depósito:
26.02%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
110
Tiempo medio de espera:
14 minutos
Factor de Recuperación:
1.64
Transacciones Largas:
524 (40.46%)
Transacciones Cortas:
771 (59.54%)
Factor de Beneficio:
1.16
Beneficio Esperado:
0.41 USD
Beneficio medio:
4.73 USD
Pérdidas medias:
-6.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-283.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-283.02 USD (10)
Crecimiento al mes:
1.11%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
320.70 USD (17.60%)
Reducción relativa:
De balance:
17.60% (320.70 USD)
De fondos:
28.79% (523.37 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1295
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 527
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 6.4K
2M 4M 6M
2M 4M 6M
2M 4M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +88.10 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +69.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -283.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Weltrade-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
Just2Trade-Real
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
JustForex-Demo
0.00 × 111
TegasFX-Live-UK
0.00 × 1
otros 374...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.29 08:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 05:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 04:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 01:11
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 01:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 20:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 18:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.41% of days out of 68 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 12:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 00:26
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.19 03:17
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.92% of days out of 61 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.18 15:05
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 13:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 16:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.12 15:32
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.7% of days out of 54 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.09 19:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 16:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 12:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 14:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.27 09:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PR20 0001
55 USD al mes
43%
0
0
USD
1.7K
USD
11
0%
1 295
62%
9%
1.16
0.41
USD
29%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.