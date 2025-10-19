- Büyüme
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
54.34 USD
En kötü işlem:
-27.00 USD
Brüt kâr:
58.72 USD (5 870 pips)
Brüt zarar:
-27.00 USD (2 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (57.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
11.74 USD
Ortalama zarar:
-27.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.00 USD (1)
Aylık büyüme:
52.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.00 USD (22.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD_MRG
|32
|EURUSD_MRG
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD_MRG
|3.2K
|EURUSD_MRG
|12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +54.34 USD
En kötü işlem: -27 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +57.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -27.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok