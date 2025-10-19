SinyallerBölümler
Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6
Kârla kapanan işlemler:
5 (83.33%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (16.67%)
En iyi işlem:
54.34 USD
En kötü işlem:
-27.00 USD
Brüt kâr:
58.72 USD (5 870 pips)
Brüt zarar:
-27.00 USD (2 700 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (57.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
57.80 USD (4)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
1.17
Alış işlemleri:
5 (83.33%)
Satış işlemleri:
1 (16.67%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
5.29 USD
Ortalama kâr:
11.74 USD
Ortalama zarar:
-27.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-27.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-27.00 USD (1)
Aylık büyüme:
52.54%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
27.00 USD (22.85%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD_MRG 5
EURUSD_MRG 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD_MRG 32
EURUSD_MRG 0
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD_MRG 3.2K
EURUSD_MRG 12
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.19 05:49
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.19 05:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.19 05:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
