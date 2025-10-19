SeñalesSecciones
Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -45%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
108
Transacciones Rentables:
64 (59.25%)
Transacciones Irrentables:
44 (40.74%)
Mejor transacción:
54.34 USD
Peor transacción:
-27.00 USD
Beneficio Bruto:
342.93 USD (53 544 pips)
Pérdidas Brutas:
-274.87 USD (30 066 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
18 (107.04 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
107.04 USD (18)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
88.11%
Carga máxima del depósito:
30.49%
Último trade:
16 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
1.06
Transacciones Largas:
75 (69.44%)
Transacciones Cortas:
33 (30.56%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
0.63 USD
Beneficio medio:
5.36 USD
Pérdidas medias:
-6.25 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-29.05 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.56 USD (2)
Crecimiento al mes:
9.85%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.44 USD
Máxima:
64.24 USD (54.36%)
Reducción relativa:
De balance:
54.36% (64.24 USD)
De fondos:
49.56% (35.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD_MRG 33
EURUSD_MRG 26
USDJPY_MRG 11
GBPJPY_MRG 8
USDCHF_MRG 7
CHFJPY_MRG 6
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG 3
NQ100.R 2
EURJPY_MRG 2
GBPUSD_MRG 2
EURNZD_MRG 2
NZDJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD_MRG -60
EURUSD_MRG 74
USDJPY_MRG 47
GBPJPY_MRG 11
USDCHF_MRG -21
CHFJPY_MRG -5
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG -4
NQ100.R 35
EURJPY_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
EURNZD_MRG -6
NZDJPY_MRG -3
NZDUSD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD_MRG -5.9K
EURUSD_MRG 7.2K
USDJPY_MRG 7.7K
GBPJPY_MRG 1.8K
USDCHF_MRG -1.7K
CHFJPY_MRG -726
AUDJPY_MRG 664
USDCAD_MRG -518
NQ100.R 17K
EURJPY_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 1K
EURNZD_MRG -1K
NZDJPY_MRG -500
NZDUSD_MRG -300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +54.34 USD
Peor transacción: -27 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 18
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +107.04 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -29.05 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
