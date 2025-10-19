- 성장
- 잔고
거래 스타일이 변경되었습니다. 내역의 일부는 통계에 포함되지 않습니다. 시그널 서비스를 통한 수익의 증가는 어떻게 계산됩니까?
- 자본
- 축소
트레이드:
108
이익 거래:
64 (59.25%)
손실 거래:
44 (40.74%)
최고의 거래:
54.34 USD
최악의 거래:
-27.00 USD
총 수익:
342.93 USD (53 544 pips)
총 손실:
-274.87 USD (30 066 pips)
연속 최대 이익:
18 (107.04 USD)
연속 최대 이익:
107.04 USD (18)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
88.11%
최대 입금량:
30.49%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
1.06
롱(주식매수):
75 (69.44%)
숏(주식차입매도):
33 (30.56%)
수익 요인:
1.25
기대수익:
0.63 USD
평균 이익:
5.36 USD
평균 손실:
-6.25 USD
연속 최대 손실:
8 (-29.05 USD)
연속 최대 손실:
-43.56 USD (2)
월별 성장률:
9.85%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
6.44 USD
최대한의:
64.24 USD (54.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
54.36% (64.24 USD)
자본금별:
49.56% (35.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|33
|EURUSD_MRG
|26
|USDJPY_MRG
|11
|GBPJPY_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|7
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|3
|NQ100.R
|2
|EURJPY_MRG
|2
|GBPUSD_MRG
|2
|EURNZD_MRG
|2
|NZDJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD_MRG
|-60
|EURUSD_MRG
|74
|USDJPY_MRG
|47
|GBPJPY_MRG
|11
|USDCHF_MRG
|-21
|CHFJPY_MRG
|-5
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|-4
|NQ100.R
|35
|EURJPY_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|EURNZD_MRG
|-6
|NZDJPY_MRG
|-3
|NZDUSD_MRG
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD_MRG
|-5.9K
|EURUSD_MRG
|7.2K
|USDJPY_MRG
|7.7K
|GBPJPY_MRG
|1.8K
|USDCHF_MRG
|-1.7K
|CHFJPY_MRG
|-726
|AUDJPY_MRG
|664
|USDCAD_MRG
|-518
|NQ100.R
|17K
|EURJPY_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|1K
|EURNZD_MRG
|-1K
|NZDJPY_MRG
|-500
|NZDUSD_MRG
|-300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +54.34 USD
최악의 거래: -27 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +107.04 USD
연속 최대 손실: -29.05 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-45%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
12
0%
108
59%
88%
1.24
0.63
USD
USD
54%
1:500