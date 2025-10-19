- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
63 (58.87%)
Убыточных трейдов:
44 (41.12%)
Лучший трейд:
54.34 USD
Худший трейд:
-27.00 USD
Общая прибыль:
342.50 USD (53 427 pips)
Общий убыток:
-274.87 USD (30 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (107.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.04 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
88.11%
Макс. загрузка депозита:
30.49%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
74 (69.16%)
Коротких трейдов:
33 (30.84%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-29.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (2)
Прирост в месяц:
9.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.44 USD
Максимальная:
64.24 USD (54.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.36% (64.24 USD)
По эквити:
49.56% (35.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|32
|EURUSD_MRG
|26
|USDJPY_MRG
|11
|GBPJPY_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|7
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|3
|NQ100.R
|2
|EURJPY_MRG
|2
|GBPUSD_MRG
|2
|EURNZD_MRG
|2
|NZDJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD_MRG
|-60
|EURUSD_MRG
|74
|USDJPY_MRG
|47
|GBPJPY_MRG
|11
|USDCHF_MRG
|-21
|CHFJPY_MRG
|-5
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|-4
|NQ100.R
|35
|EURJPY_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|EURNZD_MRG
|-6
|NZDJPY_MRG
|-3
|NZDUSD_MRG
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD_MRG
|-6K
|EURUSD_MRG
|7.2K
|USDJPY_MRG
|7.7K
|GBPJPY_MRG
|1.8K
|USDCHF_MRG
|-1.7K
|CHFJPY_MRG
|-726
|AUDJPY_MRG
|664
|USDCAD_MRG
|-518
|NQ100.R
|17K
|EURJPY_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|1K
|EURNZD_MRG
|-1K
|NZDJPY_MRG
|-500
|NZDUSD_MRG
|-300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +54.34 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +107.04 USD
Макс. убыток в серии: -29.05 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
12
0%
107
58%
88%
1.24
0.63
USD
USD
54%
1:500