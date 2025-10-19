СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / DHUUUP
Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
107
Прибыльных трейдов:
63 (58.87%)
Убыточных трейдов:
44 (41.12%)
Лучший трейд:
54.34 USD
Худший трейд:
-27.00 USD
Общая прибыль:
342.50 USD (53 427 pips)
Общий убыток:
-274.87 USD (30 066 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (107.04 USD)
Макс. прибыль в серии:
107.04 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
88.11%
Макс. загрузка депозита:
30.49%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
1.05
Длинных трейдов:
74 (69.16%)
Коротких трейдов:
33 (30.84%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.63 USD
Средняя прибыль:
5.44 USD
Средний убыток:
-6.25 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-29.05 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.56 USD (2)
Прирост в месяц:
9.04%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.44 USD
Максимальная:
64.24 USD (54.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.36% (64.24 USD)
По эквити:
49.56% (35.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD_MRG 32
EURUSD_MRG 26
USDJPY_MRG 11
GBPJPY_MRG 8
USDCHF_MRG 7
CHFJPY_MRG 6
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG 3
NQ100.R 2
EURJPY_MRG 2
GBPUSD_MRG 2
EURNZD_MRG 2
NZDJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD_MRG -60
EURUSD_MRG 74
USDJPY_MRG 47
GBPJPY_MRG 11
USDCHF_MRG -21
CHFJPY_MRG -5
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG -4
NQ100.R 35
EURJPY_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
EURNZD_MRG -6
NZDJPY_MRG -3
NZDUSD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD_MRG -6K
EURUSD_MRG 7.2K
USDJPY_MRG 7.7K
GBPJPY_MRG 1.8K
USDCHF_MRG -1.7K
CHFJPY_MRG -726
AUDJPY_MRG 664
USDCAD_MRG -518
NQ100.R 17K
EURJPY_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 1K
EURNZD_MRG -1K
NZDJPY_MRG -500
NZDUSD_MRG -300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +54.34 USD
Худший трейд: -27 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +107.04 USD
Макс. убыток в серии: -29.05 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
DHUUUP
30 USD в месяц
-46%
0
0
USD
58
USD
12
0%
107
58%
88%
1.24
0.63
USD
54%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.