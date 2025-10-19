- 成长
- 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
- 净值
- 提取
交易:
107
盈利交易:
63 (58.87%)
亏损交易:
44 (41.12%)
最好交易:
54.34 USD
最差交易:
-27.00 USD
毛利:
342.50 USD (53 427 pips)
毛利亏损:
-274.87 USD (30 066 pips)
最大连续赢利:
18 (107.04 USD)
最大连续盈利:
107.04 USD (18)
夏普比率:
0.11
交易活动:
88.11%
最大入金加载:
30.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.05
长期交易:
74 (69.16%)
短期交易:
33 (30.84%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-6.25 USD
最大连续失误:
8 (-29.05 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (2)
每月增长:
9.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.44 USD
最大值:
64.24 USD (54.36%)
相对跌幅:
结余:
54.36% (64.24 USD)
净值:
49.56% (35.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|32
|EURUSD_MRG
|26
|USDJPY_MRG
|11
|GBPJPY_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|7
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|3
|NQ100.R
|2
|EURJPY_MRG
|2
|GBPUSD_MRG
|2
|EURNZD_MRG
|2
|NZDJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD_MRG
|-60
|EURUSD_MRG
|74
|USDJPY_MRG
|47
|GBPJPY_MRG
|11
|USDCHF_MRG
|-21
|CHFJPY_MRG
|-5
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|-4
|NQ100.R
|35
|EURJPY_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|EURNZD_MRG
|-6
|NZDJPY_MRG
|-3
|NZDUSD_MRG
|-3
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD_MRG
|-6K
|EURUSD_MRG
|7.2K
|USDJPY_MRG
|7.7K
|GBPJPY_MRG
|1.8K
|USDCHF_MRG
|-1.7K
|CHFJPY_MRG
|-726
|AUDJPY_MRG
|664
|USDCAD_MRG
|-518
|NQ100.R
|17K
|EURJPY_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|1K
|EURNZD_MRG
|-1K
|NZDJPY_MRG
|-500
|NZDUSD_MRG
|-300
- 入金加载
- 提取
最好交易: +54.34 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +107.04 USD
最大连续亏损: -29.05 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-46%
0
0
USD
USD
58
USD
USD
12
0%
107
58%
88%
1.24
0.63
USD
USD
54%
1:500