信号部分
信号 / MetaTrader 4 / DHUUUP
Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
107
盈利交易:
63 (58.87%)
亏损交易:
44 (41.12%)
最好交易:
54.34 USD
最差交易:
-27.00 USD
毛利:
342.50 USD (53 427 pips)
毛利亏损:
-274.87 USD (30 066 pips)
最大连续赢利:
18 (107.04 USD)
最大连续盈利:
107.04 USD (18)
夏普比率:
0.11
交易活动:
88.11%
最大入金加载:
30.49%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
7
平均持有时间:
3 天
采收率:
1.05
长期交易:
74 (69.16%)
短期交易:
33 (30.84%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.63 USD
平均利润:
5.44 USD
平均损失:
-6.25 USD
最大连续失误:
8 (-29.05 USD)
最大连续亏损:
-43.56 USD (2)
每月增长:
9.04%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
6.44 USD
最大值:
64.24 USD (54.36%)
相对跌幅:
结余:
54.36% (64.24 USD)
净值:
49.56% (35.42 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD_MRG 32
EURUSD_MRG 26
USDJPY_MRG 11
GBPJPY_MRG 8
USDCHF_MRG 7
CHFJPY_MRG 6
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG 3
NQ100.R 2
EURJPY_MRG 2
GBPUSD_MRG 2
EURNZD_MRG 2
NZDJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD_MRG -60
EURUSD_MRG 74
USDJPY_MRG 47
GBPJPY_MRG 11
USDCHF_MRG -21
CHFJPY_MRG -5
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG -4
NQ100.R 35
EURJPY_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
EURNZD_MRG -6
NZDJPY_MRG -3
NZDUSD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD_MRG -6K
EURUSD_MRG 7.2K
USDJPY_MRG 7.7K
GBPJPY_MRG 1.8K
USDCHF_MRG -1.7K
CHFJPY_MRG -726
AUDJPY_MRG 664
USDCAD_MRG -518
NQ100.R 17K
EURJPY_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 1K
EURNZD_MRG -1K
NZDJPY_MRG -500
NZDUSD_MRG -300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +54.34 USD
最差交易: -27 USD
最大连续赢利: 18
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +107.04 USD
最大连续亏损: -29.05 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DHUUUP
每月30 USD
-46%
0
0
USD
58
USD
12
0%
107
58%
88%
1.24
0.63
USD
54%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载