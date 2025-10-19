- Crescimento
- Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
63 (58.87%)
Negociações com perda:
44 (41.12%)
Melhor negociação:
54.34 USD
Pior negociação:
-27.00 USD
Lucro bruto:
342.50 USD (53 427 pips)
Perda bruta:
-274.87 USD (30 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (107.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.04 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
88.11%
Depósito máximo carregado:
30.49%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
74 (69.16%)
Negociações curtas:
33 (30.84%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
5.44 USD
Perda média:
-6.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-29.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.56 USD (2)
Crescimento mensal:
9.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.44 USD
Máximo:
64.24 USD (54.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.36% (64.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.56% (35.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|32
|EURUSD_MRG
|26
|USDJPY_MRG
|11
|GBPJPY_MRG
|8
|USDCHF_MRG
|7
|CHFJPY_MRG
|6
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|3
|NQ100.R
|2
|EURJPY_MRG
|2
|GBPUSD_MRG
|2
|EURNZD_MRG
|2
|NZDJPY_MRG
|1
|NZDUSD_MRG
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD_MRG
|-60
|EURUSD_MRG
|74
|USDJPY_MRG
|47
|GBPJPY_MRG
|11
|USDCHF_MRG
|-21
|CHFJPY_MRG
|-5
|AUDJPY_MRG
|4
|USDCAD_MRG
|-4
|NQ100.R
|35
|EURJPY_MRG
|-10
|GBPUSD_MRG
|10
|EURNZD_MRG
|-6
|NZDJPY_MRG
|-3
|NZDUSD_MRG
|-3
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD_MRG
|-6K
|EURUSD_MRG
|7.2K
|USDJPY_MRG
|7.7K
|GBPJPY_MRG
|1.8K
|USDCHF_MRG
|-1.7K
|CHFJPY_MRG
|-726
|AUDJPY_MRG
|664
|USDCAD_MRG
|-518
|NQ100.R
|17K
|EURJPY_MRG
|-1.6K
|GBPUSD_MRG
|1K
|EURNZD_MRG
|-1K
|NZDJPY_MRG
|-500
|NZDUSD_MRG
|-300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +54.34 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +107.04 USD
Máxima perda consecutiva: -29.05 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
