Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
107
Negociações com lucro:
63 (58.87%)
Negociações com perda:
44 (41.12%)
Melhor negociação:
54.34 USD
Pior negociação:
-27.00 USD
Lucro bruto:
342.50 USD (53 427 pips)
Perda bruta:
-274.87 USD (30 066 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
18 (107.04 USD)
Máximo lucro consecutivo:
107.04 USD (18)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
88.11%
Depósito máximo carregado:
30.49%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
1.05
Negociações longas:
74 (69.16%)
Negociações curtas:
33 (30.84%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
0.63 USD
Lucro médio:
5.44 USD
Perda média:
-6.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-29.05 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.56 USD (2)
Crescimento mensal:
9.04%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.44 USD
Máximo:
64.24 USD (54.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.36% (64.24 USD)
Pelo Capital Líquido:
49.56% (35.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD_MRG 32
EURUSD_MRG 26
USDJPY_MRG 11
GBPJPY_MRG 8
USDCHF_MRG 7
CHFJPY_MRG 6
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG 3
NQ100.R 2
EURJPY_MRG 2
GBPUSD_MRG 2
EURNZD_MRG 2
NZDJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD_MRG -60
EURUSD_MRG 74
USDJPY_MRG 47
GBPJPY_MRG 11
USDCHF_MRG -21
CHFJPY_MRG -5
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG -4
NQ100.R 35
EURJPY_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
EURNZD_MRG -6
NZDJPY_MRG -3
NZDUSD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD_MRG -6K
EURUSD_MRG 7.2K
USDJPY_MRG 7.7K
GBPJPY_MRG 1.8K
USDCHF_MRG -1.7K
CHFJPY_MRG -726
AUDJPY_MRG 664
USDCAD_MRG -518
NQ100.R 17K
EURJPY_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 1K
EURNZD_MRG -1K
NZDJPY_MRG -500
NZDUSD_MRG -300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +54.34 USD
Pior negociação: -27 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 18
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +107.04 USD
Máxima perda consecutiva: -29.05 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
