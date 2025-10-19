SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / DHUUUP
Maulizar

DHUUUP

Maulizar
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -46%
MaxrichGroup-Real
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
107
Gewinntrades:
63 (58.87%)
Verlusttrades:
44 (41.12%)
Bester Trade:
54.34 USD
Schlechtester Trade:
-27.00 USD
Bruttoprofit:
342.50 USD (53 427 pips)
Bruttoverlust:
-274.87 USD (30 066 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
18 (107.04 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
107.04 USD (18)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
88.11%
Max deposit load:
30.49%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
1.05
Long-Positionen:
74 (69.16%)
Short-Positionen:
33 (30.84%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
0.63 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.25 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-29.05 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.56 USD (2)
Wachstum pro Monat :
9.04%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.44 USD
Maximaler:
64.24 USD (54.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.36% (64.24 USD)
Kapital:
49.56% (35.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD_MRG 32
EURUSD_MRG 26
USDJPY_MRG 11
GBPJPY_MRG 8
USDCHF_MRG 7
CHFJPY_MRG 6
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG 3
NQ100.R 2
EURJPY_MRG 2
GBPUSD_MRG 2
EURNZD_MRG 2
NZDJPY_MRG 1
NZDUSD_MRG 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD_MRG -60
EURUSD_MRG 74
USDJPY_MRG 47
GBPJPY_MRG 11
USDCHF_MRG -21
CHFJPY_MRG -5
AUDJPY_MRG 4
USDCAD_MRG -4
NQ100.R 35
EURJPY_MRG -10
GBPUSD_MRG 10
EURNZD_MRG -6
NZDJPY_MRG -3
NZDUSD_MRG -3
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD_MRG -6K
EURUSD_MRG 7.2K
USDJPY_MRG 7.7K
GBPJPY_MRG 1.8K
USDCHF_MRG -1.7K
CHFJPY_MRG -726
AUDJPY_MRG 664
USDCAD_MRG -518
NQ100.R 17K
EURJPY_MRG -1.6K
GBPUSD_MRG 1K
EURNZD_MRG -1K
NZDJPY_MRG -500
NZDUSD_MRG -300
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +54.34 USD
Schlechtester Trade: -27 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 18
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +107.04 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -29.05 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.07 15:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.06 21:35
Share of days for 80% of growth is too low
2026.01.06 21:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.06 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.31 02:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.31 01:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 08:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.25 04:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 09:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 11:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 11:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 10:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 10:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 09:23
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.08 09:23
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.30 18:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
DHUUUP
30 USD pro Monat
-46%
0
0
USD
58
USD
12
0%
107
58%
88%
1.24
0.63
USD
54%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.