- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
6
Profit Trade:
5 (83.33%)
Loss Trade:
1 (16.67%)
Best Trade:
54.34 USD
Worst Trade:
-27.00 USD
Profitto lordo:
58.72 USD (5 870 pips)
Perdita lorda:
-27.00 USD (2 700 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (57.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
57.80 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
1.17
Long Trade:
5 (83.33%)
Short Trade:
1 (16.67%)
Fattore di profitto:
2.17
Profitto previsto:
5.29 USD
Profitto medio:
11.74 USD
Perdita media:
-27.00 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-27.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-27.00 USD (1)
Crescita mensile:
52.54%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
27.00 USD (22.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD_MRG
|5
|EURUSD_MRG
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD_MRG
|32
|EURUSD_MRG
|0
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD_MRG
|3.2K
|EURUSD_MRG
|12
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +54.34 USD
Worst Trade: -27 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +57.80 USD
Massima perdita consecutiva: -27.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni