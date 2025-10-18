- Büyüme
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
286 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (43.48%)
En iyi işlem:
752.41 USD
En kötü işlem:
-687.41 USD
Brüt kâr:
36 884.34 USD (39 390 525 pips)
Brüt zarar:
-28 944.10 USD (28 155 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 388.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 919.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.10%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
263 (51.98%)
Satış işlemleri:
243 (48.02%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
15.69 USD
Ortalama kâr:
128.97 USD
Ortalama zarar:
-131.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-332.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 040.60 USD (2)
Aylık büyüme:
50.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 560.19 USD
Maksimum:
1 893.60 USD (18.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.88% (1 544.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|350
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USATECH.IDX
|6.7K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USATECH.IDX
|9.7M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +752.41 USD
En kötü işlem: -687 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 388.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
