Sinyaller / MetaTrader 5 / Nas100 gold FX
Alexander Zolotov

Nas100 gold FX

Alexander Zolotov
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 195%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
506
Kârla kapanan işlemler:
286 (56.52%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (43.48%)
En iyi işlem:
752.41 USD
En kötü işlem:
-687.41 USD
Brüt kâr:
36 884.34 USD (39 390 525 pips)
Brüt zarar:
-28 944.10 USD (28 155 356 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (1 388.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 919.58 USD (3)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
19.10%
En son işlem:
15 saat önce
Hafta başına işlemler:
95
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
263 (51.98%)
Satış işlemleri:
243 (48.02%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
15.69 USD
Ortalama kâr:
128.97 USD
Ortalama zarar:
-131.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-332.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 040.60 USD (2)
Aylık büyüme:
50.29%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 560.19 USD
Maksimum:
1 893.60 USD (18.52%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.88% (1 544.23 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USATECH.IDX 350
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USATECH.IDX 6.7K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USATECH.IDX 9.7M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +752.41 USD
En kötü işlem: -687 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 388.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -332.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Dukascopy-live-mt5-1" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


2025.10.18 07:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
