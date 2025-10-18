- 成长
交易:
1 161
盈利交易:
686 (59.08%)
亏损交易:
475 (40.91%)
最好交易:
1 251.91 USD
最差交易:
-1 006.11 USD
毛利:
101 412.71 USD (106 457 766 pips)
毛利亏损:
-81 400.21 USD (78 714 385 pips)
最大连续赢利:
12 (833.73 USD)
最大连续盈利:
5 366.41 USD (11)
夏普比率:
0.07
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
86.67%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
40
平均持有时间:
3 天
采收率:
4.44
长期交易:
608 (52.37%)
短期交易:
553 (47.63%)
利润因子:
1.25
预期回报:
17.24 USD
平均利润:
147.83 USD
平均损失:
-171.37 USD
最大连续失误:
9 (-332.42 USD)
最大连续亏损:
-2 972.81 USD (5)
每月增长:
7.26%
年度预测:
88.14%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
1 560.19 USD
最大值:
4 502.55 USD (16.26%)
相对跌幅:
结余:
37.74% (4 410.76 USD)
净值:
68.24% (11 037.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1005
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USATECH.IDX
|19K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USATECH.IDX
|26M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 251.91 USD
最差交易: -1 006 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +833.73 USD
最大连续亏损: -332.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Dukascopy-live-mt5-1 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
