シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Bi directional nas100
Alexander Zolotov

Bi directional nas100

Alexander Zolotov
レビュー0件
信頼性
22週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 618%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 163
利益トレード:
687 (59.07%)
損失トレード:
476 (40.93%)
ベストトレード:
1 251.91 USD
最悪のトレード:
-1 006.11 USD
総利益:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
総損失:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
最大連続の勝ち:
12 (833.73 USD)
最大連続利益:
5 366.41 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
86.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.58
長いトレード:
609 (52.36%)
短いトレード:
554 (47.64%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
17.75 USD
平均利益:
148.59 USD
平均損失:
-171.08 USD
最大連続の負け:
9 (-332.42 USD)
最大連続損失:
-2 972.81 USD (5)
月間成長:
4.29%
年間予想:
52.04%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 560.19 USD
最大の:
4 502.55 USD (16.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.74% (4 410.76 USD)
エクイティによる:
68.24% (11 037.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USATECH.IDX 1007
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USATECH.IDX 19K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USATECH.IDX 27M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 251.91 USD
最悪のトレード: -1 006 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +833.73 USD
最大連続損失: -332.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Dukascopy-live-mt5-1"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


レビューなし
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
