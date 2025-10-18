- 成長
トレード:
1 163
利益トレード:
687 (59.07%)
損失トレード:
476 (40.93%)
ベストトレード:
1 251.91 USD
最悪のトレード:
-1 006.11 USD
総利益:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
総損失:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
最大連続の勝ち:
12 (833.73 USD)
最大連続利益:
5 366.41 USD (11)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
86.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
4.58
長いトレード:
609 (52.36%)
短いトレード:
554 (47.64%)
プロフィットファクター:
1.25
期待されたペイオフ:
17.75 USD
平均利益:
148.59 USD
平均損失:
-171.08 USD
最大連続の負け:
9 (-332.42 USD)
最大連続損失:
-2 972.81 USD (5)
月間成長:
4.29%
年間予想:
52.04%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 560.19 USD
最大の:
4 502.55 USD (16.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
37.74% (4 410.76 USD)
エクイティによる:
68.24% (11 037.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1007
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USATECH.IDX
|19K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USATECH.IDX
|27M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
