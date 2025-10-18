SinaisSeções
Alexander Zolotov

Bi directional nas100

Alexander Zolotov
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 618%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 163
Negociações com lucro:
687 (59.07%)
Negociações com perda:
476 (40.93%)
Melhor negociação:
1 251.91 USD
Pior negociação:
-1 006.11 USD
Lucro bruto:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
Perda bruta:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (833.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 366.41 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
86.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.58
Negociações longas:
609 (52.36%)
Negociações curtas:
554 (47.64%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
17.75 USD
Lucro médio:
148.59 USD
Perda média:
-171.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-332.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 972.81 USD (5)
Crescimento mensal:
4.29%
Previsão anual:
52.04%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 560.19 USD
Máximo:
4 502.55 USD (16.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.74% (4 410.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.24% (11 037.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USATECH.IDX 1007
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USATECH.IDX 19K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USATECH.IDX 27M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 251.91 USD
Pior negociação: -1 006 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +833.73 USD
Máxima perda consecutiva: -332.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


Sem comentários
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Bi directional nas100
30 USD por mês
618%
0
0
USD
18K
USD
22
96%
1 163
59%
100%
1.25
17.75
USD
68%
1:100
