Negociações:
1 163
Negociações com lucro:
687 (59.07%)
Negociações com perda:
476 (40.93%)
Melhor negociação:
1 251.91 USD
Pior negociação:
-1 006.11 USD
Lucro bruto:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
Perda bruta:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (833.73 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 366.41 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
86.67%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
4.58
Negociações longas:
609 (52.36%)
Negociações curtas:
554 (47.64%)
Fator de lucro:
1.25
Valor esperado:
17.75 USD
Lucro médio:
148.59 USD
Perda média:
-171.08 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-332.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 972.81 USD (5)
Crescimento mensal:
4.29%
Previsão anual:
52.04%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 560.19 USD
Máximo:
4 502.55 USD (16.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
37.74% (4 410.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.24% (11 037.42 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1007
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USATECH.IDX
|19K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USATECH.IDX
|27M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 251.91 USD
Pior negociação: -1 006 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +833.73 USD
Máxima perda consecutiva: -332.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Dukascopy-live-mt5-1" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
Sem comentários
