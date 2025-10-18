- Incremento
Total de Trades:
1 163
Transacciones Rentables:
687 (59.07%)
Transacciones Irrentables:
476 (40.93%)
Mejor transacción:
1 251.91 USD
Peor transacción:
-1 006.11 USD
Beneficio Bruto:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
Pérdidas Brutas:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (833.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 366.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
86.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.58
Transacciones Largas:
609 (52.36%)
Transacciones Cortas:
554 (47.64%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
17.75 USD
Beneficio medio:
148.59 USD
Pérdidas medias:
-171.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-332.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 972.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.29%
Pronóstico anual:
52.04%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 560.19 USD
Máxima:
4 502.55 USD (16.26%)
Reducción relativa:
De balance:
37.74% (4 410.76 USD)
De fondos:
68.24% (11 037.42 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1007
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USATECH.IDX
|19K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USATECH.IDX
|27M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
