SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Bi directional nas100
Alexander Zolotov

Bi directional nas100

Alexander Zolotov
0 comentarios
Fiabilidad
22 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 618%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 163
Transacciones Rentables:
687 (59.07%)
Transacciones Irrentables:
476 (40.93%)
Mejor transacción:
1 251.91 USD
Peor transacción:
-1 006.11 USD
Beneficio Bruto:
102 079.07 USD (107 163 529 pips)
Pérdidas Brutas:
-81 434.92 USD (78 743 960 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (833.73 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 366.41 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
86.67%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
4.58
Transacciones Largas:
609 (52.36%)
Transacciones Cortas:
554 (47.64%)
Factor de Beneficio:
1.25
Beneficio Esperado:
17.75 USD
Beneficio medio:
148.59 USD
Pérdidas medias:
-171.08 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-332.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 972.81 USD (5)
Crecimiento al mes:
4.29%
Pronóstico anual:
52.04%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 560.19 USD
Máxima:
4 502.55 USD (16.26%)
Reducción relativa:
De balance:
37.74% (4 410.76 USD)
De fondos:
68.24% (11 037.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USATECH.IDX 1007
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USATECH.IDX 19K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USATECH.IDX 27M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 251.91 USD
Peor transacción: -1 006 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +833.73 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -332.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Dukascopy-live-mt5-1" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


No hay comentarios
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Bi directional nas100
30 USD al mes
618%
0
0
USD
18K
USD
22
96%
1 163
59%
100%
1.25
17.75
USD
68%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.