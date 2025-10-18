- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
286 (56.52%)
Loss Trade:
220 (43.48%)
Best Trade:
752.41 USD
Worst Trade:
-687.41 USD
Profitto lordo:
36 884.34 USD (39 390 525 pips)
Perdita lorda:
-28 944.10 USD (28 155 356 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 388.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 919.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.10%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
263 (51.98%)
Short Trade:
243 (48.02%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
15.69 USD
Profitto medio:
128.97 USD
Perdita media:
-131.56 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-332.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 040.60 USD (2)
Crescita mensile:
50.29%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 560.19 USD
Massimale:
1 893.60 USD (18.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.88% (1 544.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|350
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USATECH.IDX
|6.7K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USATECH.IDX
|9.7M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
|
20M 40M 60M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +752.41 USD
Worst Trade: -687 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 388.08 USD
Massima perdita consecutiva: -332.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
