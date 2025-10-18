SegnaliSezioni
Nas100 gold FX
Alexander Zolotov

Nas100 gold FX

Alexander Zolotov
0 recensioni
12 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 195%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
506
Profit Trade:
286 (56.52%)
Loss Trade:
220 (43.48%)
Best Trade:
752.41 USD
Worst Trade:
-687.41 USD
Profitto lordo:
36 884.34 USD (39 390 525 pips)
Perdita lorda:
-28 944.10 USD (28 155 356 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (1 388.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 919.58 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
19.10%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
95
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
4.19
Long Trade:
263 (51.98%)
Short Trade:
243 (48.02%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
15.69 USD
Profitto medio:
128.97 USD
Perdita media:
-131.56 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-332.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 040.60 USD (2)
Crescita mensile:
50.29%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 560.19 USD
Massimale:
1 893.60 USD (18.52%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.88% (1 544.23 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USATECH.IDX 350
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USATECH.IDX 6.7K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USATECH.IDX 9.7M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +752.41 USD
Worst Trade: -687 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 388.08 USD
Massima perdita consecutiva: -332.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Dukascopy-live-mt5-1" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


Non ci sono recensioni
2025.10.18 07:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
