- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 159
Прибыльных трейдов:
684 (59.01%)
Убыточных трейдов:
475 (40.98%)
Лучший трейд:
1 251.91 USD
Худший трейд:
-1 006.11 USD
Общая прибыль:
99 833.28 USD (104 795 320 pips)
Общий убыток:
-81 396.34 USD (78 714 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (833.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 366.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
86.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.09
Длинных трейдов:
606 (52.29%)
Коротких трейдов:
553 (47.71%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
15.91 USD
Средняя прибыль:
145.96 USD
Средний убыток:
-171.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-332.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 972.81 USD (5)
Прирост в месяц:
7.18%
Годовой прогноз:
87.17%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 560.19 USD
Максимальная:
4 502.55 USD (16.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.74% (4 410.76 USD)
По эквити:
68.24% (11 037.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1003
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USATECH.IDX
|17K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USATECH.IDX
|24M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 251.91 USD
Худший трейд: -1 006 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +833.73 USD
Макс. убыток в серии: -332.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
529%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
22
96%
1 159
59%
100%
1.22
15.91
USD
USD
68%
1:100