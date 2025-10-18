СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Bi directional nas100
Alexander Zolotov

Bi directional nas100

Alexander Zolotov
0 отзывов
Надежность
22 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 529%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 159
Прибыльных трейдов:
684 (59.01%)
Убыточных трейдов:
475 (40.98%)
Лучший трейд:
1 251.91 USD
Худший трейд:
-1 006.11 USD
Общая прибыль:
99 833.28 USD (104 795 320 pips)
Общий убыток:
-81 396.34 USD (78 714 385 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (833.73 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 366.41 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
86.67%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
50
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
4.09
Длинных трейдов:
606 (52.29%)
Коротких трейдов:
553 (47.71%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
15.91 USD
Средняя прибыль:
145.96 USD
Средний убыток:
-171.36 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-332.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 972.81 USD (5)
Прирост в месяц:
7.18%
Годовой прогноз:
87.17%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 560.19 USD
Максимальная:
4 502.55 USD (16.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
37.74% (4 410.76 USD)
По эквити:
68.24% (11 037.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USATECH.IDX 1003
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USATECH.IDX 17K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USATECH.IDX 24M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 251.91 USD
Худший трейд: -1 006 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +833.73 USD
Макс. убыток в серии: -332.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Dukascopy-live-mt5-1" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


Нет отзывов
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 12:22
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Bi directional nas100
30 USD в месяц
529%
0
0
USD
16K
USD
22
96%
1 159
59%
100%
1.22
15.91
USD
68%
1:100
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.