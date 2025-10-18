SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / NAS100 GOLD GBPJPY EURUSD
Alexander Zolotov

NAS100 GOLD GBPJPY EURUSD

Alexander Zolotov
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 192%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
512
Bénéfice trades:
290 (56.64%)
Perte trades:
222 (43.36%)
Meilleure transaction:
752.41 USD
Pire transaction:
-687.41 USD
Bénéfice brut:
37 551.22 USD (40 087 181 pips)
Perte brute:
-29 690.52 USD (28 917 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (1 388.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 919.58 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.33%
Dernier trade:
39 il y a des minutes
Trades par semaine:
87
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
4.15
Longs trades:
267 (52.15%)
Courts trades:
245 (47.85%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
15.35 USD
Bénéfice moyen:
129.49 USD
Perte moyenne:
-133.74 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-332.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 040.60 USD (2)
Croissance mensuelle:
49.02%
Prévision annuelle:
594.72%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 560.19 USD
Maximal:
1 893.60 USD (18.52%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.88% (1 544.23 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USATECH.IDX 356
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USATECH.IDX 6.6K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USATECH.IDX 9.6M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
20M 40M 60M
20M 40M 60M
20M 40M 60M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +752.41 USD
Pire transaction: -687 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 388.08 USD
Perte consécutive maximale: -332.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Dukascopy-live-mt5-1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


Aucun avis
2025.10.20 06:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 07:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.18 07:34
Too frequent deals may negatively impact copying results
