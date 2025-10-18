- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 165
Gewinntrades:
688 (59.05%)
Verlusttrades:
477 (40.94%)
Bester Trade:
1 251.91 USD
Schlechtester Trade:
-1 006.11 USD
Bruttoprofit:
102 145.72 USD (107 226 215 pips)
Bruttoverlust:
-81 557.66 USD (78 852 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (833.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 366.41 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
86.67%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.57
Long-Positionen:
610 (52.36%)
Short-Positionen:
555 (47.64%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
17.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
148.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-170.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-332.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 972.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.58%
Jahresprognose:
7.01%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 560.19 USD
Maximaler:
4 502.55 USD (16.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.74% (4 410.76 USD)
Kapital:
68.24% (11 037.42 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USATECH.IDX
|1009
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|48
|USDJPY
|29
|GBPJPY
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USATECH.IDX
|19K
|XAUUSD
|1.4K
|EURUSD
|-76
|USDJPY
|4
|GBPJPY
|32
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USATECH.IDX
|27M
|XAUUSD
|1.6M
|EURUSD
|-6.8K
|USDJPY
|-2K
|GBPJPY
|3.7K
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
|
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 251.91 USD
Schlechtester Trade: -1 006 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +833.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -332.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
616%
0
0
USD
USD
18K
USD
USD
22
96%
1 165
59%
100%
1.25
17.67
USD
USD
68%
1:100