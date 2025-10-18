SignaleKategorien
Alexander Zolotov

Bi directional nas100

Alexander Zolotov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 616%
Dukascopy-live-mt5-1
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 165
Gewinntrades:
688 (59.05%)
Verlusttrades:
477 (40.94%)
Bester Trade:
1 251.91 USD
Schlechtester Trade:
-1 006.11 USD
Bruttoprofit:
102 145.72 USD (107 226 215 pips)
Bruttoverlust:
-81 557.66 USD (78 852 489 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (833.73 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 366.41 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
86.67%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
4.57
Long-Positionen:
610 (52.36%)
Short-Positionen:
555 (47.64%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
17.67 USD
Durchschnittlicher Profit:
148.47 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-170.98 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-332.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 972.81 USD (5)
Wachstum pro Monat :
0.58%
Jahresprognose:
7.01%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 560.19 USD
Maximaler:
4 502.55 USD (16.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
37.74% (4 410.76 USD)
Kapital:
68.24% (11 037.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USATECH.IDX 1009
XAUUSD 74
EURUSD 48
USDJPY 29
GBPJPY 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USATECH.IDX 19K
XAUUSD 1.4K
EURUSD -76
USDJPY 4
GBPJPY 32
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USATECH.IDX 27M
XAUUSD 1.6M
EURUSD -6.8K
USDJPY -2K
GBPJPY 3.7K
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
25M 50M 75M 100M 125M 150M 175M 200M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 251.91 USD
Schlechtester Trade: -1 006 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +833.73 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -332.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Dukascopy-live-mt5-1" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Higher volatility as Dukascopy nas100 min lot = 1


Keine Bewertungen
2025.12.26 15:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 17:34
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.30 23:42
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.29 00:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 15:21
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.24 16:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 21:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 20:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 19:11
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.20 17:01
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 23:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 15:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.19 14:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 11:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 04:59
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
