Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 inceleme
2 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
16 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (44.83%)
En iyi işlem:
2 269.18 RUB
En kötü işlem:
-1 151.11 RUB
Brüt kâr:
5 029.77 RUB (5 350 pips)
Brüt zarar:
-7 256.03 RUB (7 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 349.35 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
2 742.00 RUB (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
13 (44.83%)
Satış işlemleri:
16 (55.17%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-76.77 RUB
Ortalama kâr:
314.36 RUB
Ortalama zarar:
-558.16 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 732.36 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 732.36 RUB (4)
Aylık büyüme:
-2.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 968.26 RUB
Maksimum:
5 675.02 RUB (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.03% (5 675.02 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDrfd 16
EURUSDrfd 7
GBPUSDrfd 3
NZDUSDrfd 1
USDJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDrfd -49
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd -1
NZDUSDrfd 0
USDJPYrfd 4
XAGUSDrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDrfd -3.5K
EURUSDrfd 34
GBPUSDrfd -86
NZDUSDrfd 30
USDJPYrfd 517
XAGUSDrfd 889
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 269.18 RUB
En kötü işlem: -1 151 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 349.35 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 732.36 RUB

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
