- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
29
Kârla kapanan işlemler:
16 (55.17%)
Zararla kapanan işlemler:
13 (44.83%)
En iyi işlem:
2 269.18 RUB
En kötü işlem:
-1 151.11 RUB
Brüt kâr:
5 029.77 RUB (5 350 pips)
Brüt zarar:
-7 256.03 RUB (7 425 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (1 349.35 RUB)
Maksimum ardışık kâr:
2 742.00 RUB (3)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
8 saat önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.39
Alış işlemleri:
13 (44.83%)
Satış işlemleri:
16 (55.17%)
Kâr faktörü:
0.69
Beklenen getiri:
-76.77 RUB
Ortalama kâr:
314.36 RUB
Ortalama zarar:
-558.16 RUB
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-2 732.36 RUB)
Maksimum ardışık zarar:
-2 732.36 RUB (4)
Aylık büyüme:
-2.78%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4 968.26 RUB
Maksimum:
5 675.02 RUB (7.03%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.03% (5 675.02 RUB)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 RUB)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|16
|EURUSDrfd
|7
|GBPUSDrfd
|3
|NZDUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSDrfd
|-49
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|-1
|NZDUSDrfd
|0
|USDJPYrfd
|4
|XAGUSDrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSDrfd
|-3.5K
|EURUSDrfd
|34
|GBPUSDrfd
|-86
|NZDUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|517
|XAGUSDrfd
|889
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2 269.18 RUB
En kötü işlem: -1 151 RUB
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +1 349.35 RUB
Maksimum ardışık zarar: -2 732.36 RUB
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok