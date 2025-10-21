SignaleKategorien
Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 Bewertungen
11 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -24%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
413
Gewinntrades:
240 (58.11%)
Verlusttrades:
173 (41.89%)
Bester Trade:
4 210.15 RUB
Schlechtester Trade:
-3 090.43 RUB
Bruttoprofit:
86 888.96 RUB (72 045 pips)
Bruttoverlust:
-105 842.82 RUB (81 810 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (2 606.44 RUB)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 359.35 RUB (5)
Sharpe Ratio:
-0.05
Trading-Aktivität:
28.39%
Max deposit load:
100.35%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.81
Long-Positionen:
206 (49.88%)
Short-Positionen:
207 (50.12%)
Profit-Faktor:
0.82
Mathematische Gewinnerwartung:
-45.89 RUB
Durchschnittlicher Profit:
362.04 RUB
Durchschnittlicher Verlust:
-611.81 RUB
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-4 408.03 RUB)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-6 670.12 RUB (4)
Wachstum pro Monat :
-19.96%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
18 953.86 RUB
Maximaler:
23 384.24 RUB (27.70%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
28.07% (23 384.24 RUB)
Kapital:
3.61% (2 459.82 RUB)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDrfd 187
EURUSDrfd 89
GBPUSDrfd 59
XAGUSDrfd 30
USDJPYrfd 19
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd 6
AUDUSDrfd 6
USDCADrfd 5
EURGBPrfd 2
#SPX 1
EURJPYrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDrfd -120
EURUSDrfd -125
GBPUSDrfd -50
XAGUSDrfd -36
USDJPYrfd 17
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd -1
AUDUSDrfd -3
USDCADrfd 2
EURGBPrfd -2
#SPX 0
EURJPYrfd -3
GBPJPYrfd 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDrfd -4.3K
EURUSDrfd -3.4K
GBPUSDrfd 167
XAGUSDrfd -2.3K
USDJPYrfd 1.3K
USDCHFrfd 182
NZDUSDrfd -49
AUDUSDrfd -258
USDCADrfd 196
EURGBPrfd -108
#SPX -1K
EURJPYrfd -207
GBPJPYrfd 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 210.15 RUB
Schlechtester Trade: -3 090 RUB
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 606.44 RUB
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4 408.03 RUB

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "AlfaForexRU-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
