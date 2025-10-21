- 成长
交易:
401
盈利交易:
233 (58.10%)
亏损交易:
168 (41.90%)
最好交易:
4 210.15 RUB
最差交易:
-3 090.43 RUB
毛利:
86 579.78 RUB (71 732 pips)
毛利亏损:
-103 288.75 RUB (80 777 pips)
最大连续赢利:
12 (2 606.44 RUB)
最大连续盈利:
7 359.35 RUB (5)
夏普比率:
-0.05
交易活动:
29.45%
最大入金加载:
100.35%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
36
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.75
长期交易:
201 (50.12%)
短期交易:
200 (49.88%)
利润因子:
0.84
预期回报:
-41.67 RUB
平均利润:
371.59 RUB
平均损失:
-614.81 RUB
最大连续失误:
8 (-4 408.03 RUB)
最大连续亏损:
-6 670.12 RUB (4)
每月增长:
-16.16%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
17 821.63 RUB
最大值:
22 252.01 RUB (26.36%)
相对跌幅:
结余:
26.66% (22 252.01 RUB)
净值:
3.61% (2 459.82 RUB)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|183
|EURUSDrfd
|84
|GBPUSDrfd
|56
|XAGUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|19
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|EURGBPrfd
|2
|#SPX
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDrfd
|-109
|EURUSDrfd
|-112
|GBPUSDrfd
|-36
|XAGUSDrfd
|-36
|USDJPYrfd
|17
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|-1
|AUDUSDrfd
|-3
|USDCADrfd
|2
|EURGBPrfd
|-2
|#SPX
|0
|EURJPYrfd
|-3
|GBPJPYrfd
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|EURUSDrfd
|-3.1K
|GBPUSDrfd
|342
|XAGUSDrfd
|-2.3K
|USDJPYrfd
|1.3K
|USDCHFrfd
|182
|NZDUSDrfd
|-49
|AUDUSDrfd
|-258
|USDCADrfd
|196
|EURGBPrfd
|-108
|#SPX
|-1K
|EURJPYrfd
|-207
|GBPJPYrfd
|9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 210.15 RUB
最差交易: -3 090 RUB
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +2 606.44 RUB
最大连续亏损: -4 408.03 RUB
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
