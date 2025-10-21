- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
405
利益トレード:
236 (58.27%)
損失トレード:
169 (41.73%)
ベストトレード:
4 210.15 RUB
最悪のトレード:
-3 090.43 RUB
総利益:
86 674.17 RUB (71 795 pips)
総損失:
-104 164.46 RUB (81 346 pips)
最大連続の勝ち:
12 (2 606.44 RUB)
最大連続利益:
7 359.35 RUB (5)
シャープレシオ:
-0.05
取引アクティビティ:
28.39%
最大入金額:
100.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.79
長いトレード:
202 (49.88%)
短いトレード:
203 (50.12%)
プロフィットファクター:
0.83
期待されたペイオフ:
-43.19 RUB
平均利益:
367.26 RUB
平均損失:
-616.36 RUB
最大連続の負け:
8 (-4 408.03 RUB)
最大連続損失:
-6 670.12 RUB (4)
月間成長:
-15.96%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
17 821.63 RUB
最大の:
22 252.01 RUB (26.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.66% (22 252.01 RUB)
エクイティによる:
3.61% (2 459.82 RUB)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|186
|EURUSDrfd
|85
|GBPUSDrfd
|56
|XAGUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|19
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|EURGBPrfd
|2
|#SPX
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDrfd
|-123
|EURUSDrfd
|-112
|GBPUSDrfd
|-36
|XAGUSDrfd
|-36
|USDJPYrfd
|17
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|-1
|AUDUSDrfd
|-3
|USDCADrfd
|2
|EURGBPrfd
|-2
|#SPX
|0
|EURJPYrfd
|-3
|GBPJPYrfd
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDrfd
|-4.6K
|EURUSDrfd
|-3.1K
|GBPUSDrfd
|342
|XAGUSDrfd
|-2.3K
|USDJPYrfd
|1.3K
|USDCHFrfd
|182
|NZDUSDrfd
|-49
|AUDUSDrfd
|-258
|USDCADrfd
|196
|EURGBPrfd
|-108
|#SPX
|-1K
|EURJPYrfd
|-207
|GBPJPYrfd
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +4 210.15 RUB
最悪のトレード: -3 090 RUB
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +2 606.44 RUB
最大連続損失: -4 408.03 RUB
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-22%
0
0
USD
USD
60K
RUB
RUB
11
0%
405
58%
28%
0.83
-43.19
RUB
RUB
27%
1:40