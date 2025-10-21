SeñalesSecciones
Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 comentarios
11 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -22%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
405
Transacciones Rentables:
236 (58.27%)
Transacciones Irrentables:
169 (41.73%)
Mejor transacción:
4 210.15 RUB
Peor transacción:
-3 090.43 RUB
Beneficio Bruto:
86 674.17 RUB (71 795 pips)
Pérdidas Brutas:
-104 164.46 RUB (81 346 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (2 606.44 RUB)
Beneficio máximo consecutivo:
7 359.35 RUB (5)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Actividad comercial:
28.39%
Carga máxima del depósito:
100.35%
Último trade:
17 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.79
Transacciones Largas:
202 (49.88%)
Transacciones Cortas:
203 (50.12%)
Factor de Beneficio:
0.83
Beneficio Esperado:
-43.19 RUB
Beneficio medio:
367.26 RUB
Pérdidas medias:
-616.36 RUB
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-4 408.03 RUB)
Pérdidas máximas consecutivas:
-6 670.12 RUB (4)
Crecimiento al mes:
-15.96%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
17 821.63 RUB
Máxima:
22 252.01 RUB (26.36%)
Reducción relativa:
De balance:
26.66% (22 252.01 RUB)
De fondos:
3.61% (2 459.82 RUB)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDrfd 186
EURUSDrfd 85
GBPUSDrfd 56
XAGUSDrfd 30
USDJPYrfd 19
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd 6
AUDUSDrfd 6
USDCADrfd 5
EURGBPrfd 2
#SPX 1
EURJPYrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDrfd -123
EURUSDrfd -112
GBPUSDrfd -36
XAGUSDrfd -36
USDJPYrfd 17
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd -1
AUDUSDrfd -3
USDCADrfd 2
EURGBPrfd -2
#SPX 0
EURJPYrfd -3
GBPJPYrfd 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDrfd -4.6K
EURUSDrfd -3.1K
GBPUSDrfd 342
XAGUSDrfd -2.3K
USDJPYrfd 1.3K
USDCHFrfd 182
NZDUSDrfd -49
AUDUSDrfd -258
USDCADrfd 196
EURGBPrfd -108
#SPX -1K
EURJPYrfd -207
GBPJPYrfd 9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 210.15 RUB
Peor transacción: -3 090 RUB
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +2 606.44 RUB
Pérdidas máximas consecutivas: -4 408.03 RUB

No hay comentarios
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Rur
30 USD al mes
-22%
0
0
USD
60K
RUB
11
0%
405
58%
28%
0.83
-43.19
RUB
27%
1:40
