Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 recensioni
2 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 -3%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
29
Profit Trade:
16 (55.17%)
Loss Trade:
13 (44.83%)
Best Trade:
2 269.18 RUB
Worst Trade:
-1 151.11 RUB
Profitto lordo:
5 029.77 RUB (5 350 pips)
Perdita lorda:
-7 256.03 RUB (7 425 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 349.35 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
2 742.00 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
13 (44.83%)
Short Trade:
16 (55.17%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-76.77 RUB
Profitto medio:
314.36 RUB
Perdita media:
-558.16 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-2 732.36 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 732.36 RUB (4)
Crescita mensile:
-2.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 968.26 RUB
Massimale:
5 675.02 RUB (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (5 675.02 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDrfd 16
EURUSDrfd 7
GBPUSDrfd 3
NZDUSDrfd 1
USDJPYrfd 1
XAGUSDrfd 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDrfd -49
EURUSDrfd 3
GBPUSDrfd -1
NZDUSDrfd 0
USDJPYrfd 4
XAGUSDrfd 6
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDrfd -3.5K
EURUSDrfd 34
GBPUSDrfd -86
NZDUSDrfd 30
USDJPYrfd 517
XAGUSDrfd 889
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 269.18 RUB
Worst Trade: -1 151 RUB
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +1 349.35 RUB
Massima perdita consecutiva: -2 732.36 RUB

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
