Trade:
29
Profit Trade:
16 (55.17%)
Loss Trade:
13 (44.83%)
Best Trade:
2 269.18 RUB
Worst Trade:
-1 151.11 RUB
Profitto lordo:
5 029.77 RUB (5 350 pips)
Perdita lorda:
-7 256.03 RUB (7 425 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 349.35 RUB)
Massimo profitto consecutivo:
2 742.00 RUB (3)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
7 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.39
Long Trade:
13 (44.83%)
Short Trade:
16 (55.17%)
Fattore di profitto:
0.69
Profitto previsto:
-76.77 RUB
Profitto medio:
314.36 RUB
Perdita media:
-558.16 RUB
Massime perdite consecutive:
4 (-2 732.36 RUB)
Massima perdita consecutiva:
-2 732.36 RUB (4)
Crescita mensile:
-2.78%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 968.26 RUB
Massimale:
5 675.02 RUB (7.03%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.03% (5 675.02 RUB)
Per equità:
0.00% (0.00 RUB)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|16
|EURUSDrfd
|7
|GBPUSDrfd
|3
|NZDUSDrfd
|1
|USDJPYrfd
|1
|XAGUSDrfd
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSDrfd
|-49
|EURUSDrfd
|3
|GBPUSDrfd
|-1
|NZDUSDrfd
|0
|USDJPYrfd
|4
|XAGUSDrfd
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSDrfd
|-3.5K
|EURUSDrfd
|34
|GBPUSDrfd
|-86
|NZDUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|517
|XAGUSDrfd
|889
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "AlfaForexRU-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
