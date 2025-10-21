- 자본
- 축소
트레이드:
430
이익 거래:
255 (59.30%)
손실 거래:
175 (40.70%)
최고의 거래:
4 210.15 RUB
최악의 거래:
-3 090.43 RUB
총 수익:
96 923.21 RUB (90 572 pips)
총 손실:
-107 664.26 RUB (83 512 pips)
연속 최대 이익:
12 (6 981.06 RUB)
연속 최대 이익:
7 359.35 RUB (5)
샤프 비율:
-0.02
거래 활동:
26.43%
최대 입금량:
100.35%
최근 거래:
28 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.46
롱(주식매수):
212 (49.30%)
숏(주식차입매도):
218 (50.70%)
수익 요인:
0.90
기대수익:
-24.98 RUB
평균 이익:
380.09 RUB
평균 손실:
-615.22 RUB
연속 최대 손실:
8 (-4 408.03 RUB)
연속 최대 손실:
-6 670.12 RUB (4)
월별 성장률:
-3.33%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
18 953.86 RUB
최대한의:
23 384.24 RUB (27.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
28.07% (23 384.24 RUB)
자본금별:
3.61% (2 459.82 RUB)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|195
|EURUSDrfd
|92
|GBPUSDrfd
|63
|XAGUSDrfd
|32
|USDJPYrfd
|19
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|EURGBPrfd
|2
|#SPX
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSDrfd
|-80
|EURUSDrfd
|-120
|GBPUSDrfd
|-46
|XAGUSDrfd
|52
|USDJPYrfd
|17
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|-1
|AUDUSDrfd
|-3
|USDCADrfd
|2
|EURGBPrfd
|-2
|#SPX
|0
|EURJPYrfd
|-3
|GBPJPYrfd
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSDrfd
|-1.3K
|EURUSDrfd
|-3.3K
|GBPUSDrfd
|308
|XAGUSDrfd
|11K
|USDJPYrfd
|1.3K
|USDCHFrfd
|182
|NZDUSDrfd
|-49
|AUDUSDrfd
|-258
|USDCADrfd
|196
|EURGBPrfd
|-108
|#SPX
|-1K
|EURJPYrfd
|-207
|GBPJPYrfd
|9
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +4 210.15 RUB
최악의 거래: -3 090 RUB
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +6 981.06 RUB
연속 최대 손실: -4 408.03 RUB
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-13%
0
0
USD
USD
66K
RUB
RUB
13
0%
430
59%
26%
0.90
-24.98
RUB
RUB
28%
1:40