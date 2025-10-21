СигналыРазделы
Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 отзывов
11 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -21%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
401
Прибыльных трейдов:
233 (58.10%)
Убыточных трейдов:
168 (41.90%)
Лучший трейд:
4 210.15 RUB
Худший трейд:
-3 090.43 RUB
Общая прибыль:
86 579.78 RUB (71 732 pips)
Общий убыток:
-103 288.75 RUB (80 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 606.44 RUB)
Макс. прибыль в серии:
7 359.35 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
29.45%
Макс. загрузка депозита:
100.35%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
201 (50.12%)
Коротких трейдов:
200 (49.88%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-41.67 RUB
Средняя прибыль:
371.59 RUB
Средний убыток:
-614.81 RUB
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 408.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-6 670.12 RUB (4)
Прирост в месяц:
-16.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 821.63 RUB
Максимальная:
22 252.01 RUB (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.66% (22 252.01 RUB)
По эквити:
3.61% (2 459.82 RUB)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDrfd 183
EURUSDrfd 84
GBPUSDrfd 56
XAGUSDrfd 30
USDJPYrfd 19
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd 6
AUDUSDrfd 6
USDCADrfd 5
EURGBPrfd 2
#SPX 1
EURJPYrfd 1
GBPJPYrfd 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDrfd -109
EURUSDrfd -112
GBPUSDrfd -36
XAGUSDrfd -36
USDJPYrfd 17
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd -1
AUDUSDrfd -3
USDCADrfd 2
EURGBPrfd -2
#SPX 0
EURJPYrfd -3
GBPJPYrfd 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDrfd -4.1K
EURUSDrfd -3.1K
GBPUSDrfd 342
XAGUSDrfd -2.3K
USDJPYrfd 1.3K
USDCHFrfd 182
NZDUSDrfd -49
AUDUSDrfd -258
USDCADrfd 196
EURGBPrfd -108
#SPX -1K
EURJPYrfd -207
GBPJPYrfd 9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 210.15 RUB
Худший трейд: -3 090 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 606.44 RUB
Макс. убыток в серии: -4 408.03 RUB

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
