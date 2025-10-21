- Прирост
Всего трейдов:
401
Прибыльных трейдов:
233 (58.10%)
Убыточных трейдов:
168 (41.90%)
Лучший трейд:
4 210.15 RUB
Худший трейд:
-3 090.43 RUB
Общая прибыль:
86 579.78 RUB (71 732 pips)
Общий убыток:
-103 288.75 RUB (80 777 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (2 606.44 RUB)
Макс. прибыль в серии:
7 359.35 RUB (5)
Коэффициент Шарпа:
-0.05
Торговая активность:
29.45%
Макс. загрузка депозита:
100.35%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
36
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.75
Длинных трейдов:
201 (50.12%)
Коротких трейдов:
200 (49.88%)
Профит фактор:
0.84
Мат. ожидание:
-41.67 RUB
Средняя прибыль:
371.59 RUB
Средний убыток:
-614.81 RUB
Макс. серия проигрышей:
8 (-4 408.03 RUB)
Макс. убыток в серии:
-6 670.12 RUB (4)
Прирост в месяц:
-16.16%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
17 821.63 RUB
Максимальная:
22 252.01 RUB (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.66% (22 252.01 RUB)
По эквити:
3.61% (2 459.82 RUB)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|183
|EURUSDrfd
|84
|GBPUSDrfd
|56
|XAGUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|19
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|EURGBPrfd
|2
|#SPX
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDrfd
|-109
|EURUSDrfd
|-112
|GBPUSDrfd
|-36
|XAGUSDrfd
|-36
|USDJPYrfd
|17
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|-1
|AUDUSDrfd
|-3
|USDCADrfd
|2
|EURGBPrfd
|-2
|#SPX
|0
|EURJPYrfd
|-3
|GBPJPYrfd
|0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDrfd
|-4.1K
|EURUSDrfd
|-3.1K
|GBPUSDrfd
|342
|XAGUSDrfd
|-2.3K
|USDJPYrfd
|1.3K
|USDCHFrfd
|182
|NZDUSDrfd
|-49
|AUDUSDrfd
|-258
|USDCADrfd
|196
|EURGBPrfd
|-108
|#SPX
|-1K
|EURJPYrfd
|-207
|GBPJPYrfd
|9
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +4 210.15 RUB
Худший трейд: -3 090 RUB
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +2 606.44 RUB
Макс. убыток в серии: -4 408.03 RUB
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-21%
0
0
USD
USD
60K
RUB
RUB
11
0%
401
58%
29%
0.83
-41.67
RUB
RUB
27%
1:40