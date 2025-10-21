SinaisSeções
Alexandr Sladkov

Rur

Alexandr Sladkov
0 comentários
11 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -22%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
236 (58.27%)
Negociações com perda:
169 (41.73%)
Melhor negociação:
4 210.15 RUB
Pior negociação:
-3 090.43 RUB
Lucro bruto:
86 674.17 RUB (71 795 pips)
Perda bruta:
-104 164.46 RUB (81 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 606.44 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
7 359.35 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
28.39%
Depósito máximo carregado:
100.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
202 (49.88%)
Negociações curtas:
203 (50.12%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-43.19 RUB
Lucro médio:
367.26 RUB
Perda média:
-616.36 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 408.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-6 670.12 RUB (4)
Crescimento mensal:
-15.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 821.63 RUB
Máximo:
22 252.01 RUB (26.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.66% (22 252.01 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.61% (2 459.82 RUB)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSDrfd 186
EURUSDrfd 85
GBPUSDrfd 56
XAGUSDrfd 30
USDJPYrfd 19
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd 6
AUDUSDrfd 6
USDCADrfd 5
EURGBPrfd 2
#SPX 1
EURJPYrfd 1
GBPJPYrfd 1
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSDrfd -123
EURUSDrfd -112
GBPUSDrfd -36
XAGUSDrfd -36
USDJPYrfd 17
USDCHFrfd 7
NZDUSDrfd -1
AUDUSDrfd -3
USDCADrfd 2
EURGBPrfd -2
#SPX 0
EURJPYrfd -3
GBPJPYrfd 0
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSDrfd -4.6K
EURUSDrfd -3.1K
GBPUSDrfd 342
XAGUSDrfd -2.3K
USDJPYrfd 1.3K
USDCHFrfd 182
NZDUSDrfd -49
AUDUSDrfd -258
USDCADrfd 196
EURGBPrfd -108
#SPX -1K
EURJPYrfd -207
GBPJPYrfd 9
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +4 210.15 RUB
Pior negociação: -3 090 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 606.44 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 408.03 RUB

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.22 17:41
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.22 07:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.21 12:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.21 12:03
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
