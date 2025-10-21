- Crescimento
Negociações:
405
Negociações com lucro:
236 (58.27%)
Negociações com perda:
169 (41.73%)
Melhor negociação:
4 210.15 RUB
Pior negociação:
-3 090.43 RUB
Lucro bruto:
86 674.17 RUB (71 795 pips)
Perda bruta:
-104 164.46 RUB (81 346 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (2 606.44 RUB)
Máximo lucro consecutivo:
7 359.35 RUB (5)
Índice de Sharpe:
-0.05
Atividade de negociação:
28.39%
Depósito máximo carregado:
100.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.79
Negociações longas:
202 (49.88%)
Negociações curtas:
203 (50.12%)
Fator de lucro:
0.83
Valor esperado:
-43.19 RUB
Lucro médio:
367.26 RUB
Perda média:
-616.36 RUB
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-4 408.03 RUB)
Máxima perda consecutiva:
-6 670.12 RUB (4)
Crescimento mensal:
-15.96%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
17 821.63 RUB
Máximo:
22 252.01 RUB (26.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.66% (22 252.01 RUB)
Pelo Capital Líquido:
3.61% (2 459.82 RUB)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSDrfd
|186
|EURUSDrfd
|85
|GBPUSDrfd
|56
|XAGUSDrfd
|30
|USDJPYrfd
|19
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|6
|AUDUSDrfd
|6
|USDCADrfd
|5
|EURGBPrfd
|2
|#SPX
|1
|EURJPYrfd
|1
|GBPJPYrfd
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSDrfd
|-123
|EURUSDrfd
|-112
|GBPUSDrfd
|-36
|XAGUSDrfd
|-36
|USDJPYrfd
|17
|USDCHFrfd
|7
|NZDUSDrfd
|-1
|AUDUSDrfd
|-3
|USDCADrfd
|2
|EURGBPrfd
|-2
|#SPX
|0
|EURJPYrfd
|-3
|GBPJPYrfd
|0
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSDrfd
|-4.6K
|EURUSDrfd
|-3.1K
|GBPUSDrfd
|342
|XAGUSDrfd
|-2.3K
|USDJPYrfd
|1.3K
|USDCHFrfd
|182
|NZDUSDrfd
|-49
|AUDUSDrfd
|-258
|USDCADrfd
|196
|EURGBPrfd
|-108
|#SPX
|-1K
|EURJPYrfd
|-207
|GBPJPYrfd
|9
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +4 210.15 RUB
Pior negociação: -3 090 RUB
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +2 606.44 RUB
Máxima perda consecutiva: -4 408.03 RUB
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
