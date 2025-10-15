- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
34
Kârla kapanan işlemler:
25 (73.52%)
Zararla kapanan işlemler:
9 (26.47%)
En iyi işlem:
62.16 USD
En kötü işlem:
-15.96 USD
Brüt kâr:
297.59 USD (8 153 pips)
Brüt zarar:
-55.38 USD (2 494 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (38.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
76.02 USD (2)
Sharpe oranı:
0.53
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
0.25%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.04
Alış işlemleri:
15 (44.12%)
Satış işlemleri:
19 (55.88%)
Kâr faktörü:
5.37
Beklenen getiri:
7.12 USD
Ortalama kâr:
11.90 USD
Ortalama zarar:
-6.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-26.80 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-26.80 USD (2)
Aylık büyüme:
10.05%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
26.80 USD (2.68%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.25% (4.60 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|34
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|242
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|5.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +62.16 USD
En kötü işlem: -16 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +38.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -26.80 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real7" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
0%
0
0
USD
USD
1.9K
USD
USD
9
100%
34
73%
100%
5.37
7.12
USD
USD
0%
1:500