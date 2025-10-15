- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57
利益トレード:
41 (71.92%)
損失トレード:
16 (28.07%)
ベストトレード:
64.96 USD
最悪のトレード:
-18.46 USD
総利益:
607.50 USD (13 514 pips)
総損失:
-123.69 USD (5 379 pips)
最大連続の勝ち:
8 (38.13 USD)
最大連続利益:
95.76 USD (7)
シャープレシオ:
0.50
取引アクティビティ:
97.90%
最大入金額:
7.76%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
15.62
長いトレード:
30 (52.63%)
短いトレード:
27 (47.37%)
プロフィットファクター:
4.91
期待されたペイオフ:
8.49 USD
平均利益:
14.82 USD
平均損失:
-7.73 USD
最大連続の負け:
2 (-30.98 USD)
最大連続損失:
-30.98 USD (2)
月間成長:
5.91%
年間予想:
71.76%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
30.98 USD (2.76%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.61% (30.98 USD)
エクイティによる:
28.71% (763.92 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|484
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +64.96 USD
最悪のトレード: -18 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +38.13 USD
最大連続損失: -30.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real7"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
レビューなし
