Всего трейдов:
57
Прибыльных трейдов:
41 (71.92%)
Убыточных трейдов:
16 (28.07%)
Лучший трейд:
64.96 USD
Худший трейд:
-18.46 USD
Общая прибыль:
607.50 USD (13 514 pips)
Общий убыток:
-123.69 USD (5 379 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (38.13 USD)
Макс. прибыль в серии:
95.76 USD (7)
Коэффициент Шарпа:
0.50
Торговая активность:
97.90%
Макс. загрузка депозита:
7.76%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
15.62
Длинных трейдов:
30 (52.63%)
Коротких трейдов:
27 (47.37%)
Профит фактор:
4.91
Мат. ожидание:
8.49 USD
Средняя прибыль:
14.82 USD
Средний убыток:
-7.73 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-30.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.98 USD (2)
Прирост в месяц:
5.91%
Годовой прогноз:
71.76%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
30.98 USD (2.76%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
1.61% (30.98 USD)
По эквити:
28.71% (763.92 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|484
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +64.96 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 7
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +38.13 USD
Макс. убыток в серии: -30.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real7" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
Нет отзывов
