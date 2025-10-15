- 成长
交易:
57
盈利交易:
41 (71.92%)
亏损交易:
16 (28.07%)
最好交易:
64.96 USD
最差交易:
-18.46 USD
毛利:
607.50 USD (13 514 pips)
毛利亏损:
-123.69 USD (5 379 pips)
最大连续赢利:
8 (38.13 USD)
最大连续盈利:
95.76 USD (7)
夏普比率:
0.50
交易活动:
97.90%
最大入金加载:
7.76%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
3
平均持有时间:
3 天
采收率:
15.62
长期交易:
30 (52.63%)
短期交易:
27 (47.37%)
利润因子:
4.91
预期回报:
8.49 USD
平均利润:
14.82 USD
平均损失:
-7.73 USD
最大连续失误:
2 (-30.98 USD)
最大连续亏损:
-30.98 USD (2)
每月增长:
5.91%
年度预测:
71.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
30.98 USD (2.76%)
相对跌幅:
结余:
1.61% (30.98 USD)
净值:
28.71% (763.92 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|57
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|484
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|8.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +64.96 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 7
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +38.13 USD
最大连续亏损: -30.98 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real7 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Pepperstone-Edge07
|0.00 × 4
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 4
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 5
|
ATCBrokers-Live 1
|0.00 × 1
|
Osprey-Live
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 4
|
ICMarketsEU-Live17
|0.00 × 4
|
WindsorBrokers-REAL2
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 1
|
EurotradeSA-Live01
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 1
|
360Capital-Real
|0.00 × 1
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live2
|0.00 × 4
|
FBS-Real-6
|0.00 × 1
|
FBS-Real-2
|0.00 × 4
|
Alpari-Pro.ECN
|0.00 × 2
|
ThreeTrader-Live
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 4
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
